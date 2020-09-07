Enfekte tükürük yoluyla kişiden kişiye kolayca yayılan bir virüsten kaynaklanan kabakulak nedir? Kabakulak belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Özellikle 5-10 yaş arasında çocukları etkileyen kabakulak, aşının bulunmasından önce yaygın bir çocukluk dönemi hastalığıydı. Aşı kabakulak vakalarını büyük ölçüde azaltmış olsa da, salgınlar hala gerçekleşmektedir. Peki, kabakulak nedir? Kabakulak belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

KABAKULAK NEDİR

Kabakulak, öncelikle kulaklarınızın yakınında bulunan tükürük üreten bezleri (parotis bezleri) etkileyen viral bir enfeksiyondur. Kabakulak bu bezlerin birinde veya her ikisinde şişmeye neden olabilir.

KABAKULAK NASIL BULAŞIR?

Kabakulağa paramiksovirüs denilen bir organizma neden olur. Ağız yoluyla, konuşmak, hapşırmak, öpmek ya da öksürmek gibi küçük tükürük damlaları ile bulaşır. Özellikle küçük bir çocuğunuz varsa, kucağınızda tuttuğunuzda virüsün ağzınıza girme şansı çok yüksektir.

Kabakulaklar, bezlerin şişmesinden yaklaşık bir hafta önce ve yaklaşık 9 gün sonra bulaşıcıdır. Böylece insanlar bunu bilmeden başkalarına da bulaştırabilirler. Bu çoğu viral hastalıkta görülen bir durumdur.

KABAKULAK BELİRTİLERİ

Virüsün bulaştığı kişilerin üçte birinde hiçbir semptom görülmez. Diğerleri, enfekte olduktan 14 ila 24 gün sonra düşük dereceli ateş, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve iştah kaybına sahiptir. Ateşin başlamasından yaklaşık bir gün sonra, kulak yakınındaki parotis bezi şişmeye ve ağrımaya başlar. Ağrı ile beraber yutkunma güçlüğü başlar. Vücudun sıcaklığı 39,5 °C ila 40 °C'ye yükselir.

Şişlik ve hassasiyet sonraki 3 gün boyunca daha da kötüleşir ve diğer tükürük bezlerinin dahil olup olmamasına bağlı olarak çene boyunca öne doğru uzayabilir ve bazıları boyundan aşağı doğru uzayabilir. Kabakulak vakalarının çoğunda hem sağ hem de sol parotis bezleri şişer. Ateş tipik olarak sadece 1 ila 3 gün sürer ancak bir hafta boyunca devam edebilir. Bezlerin şişmesi yaklaşık bir hafta sonra düzelir.

Hamileliğinin ilk üç ayında kabakulak geçiren kadınlarda düşük görülme ihtimali artmaktadır. Ancak kabakulağa bağlı doğumsal sakatlıklar geliştiğine dair bir kanıt yoktur. Bir veya iki kulakta sağırlık yaklaşık her 20.000 kabakulak vakasından birinde oluşabilmektedir.

KABAKULAK TEDAVİSİ

Kabakulağın tedavisi yoktur. Kabakulak kendi kendisini sınırlayan bir hastalıktır. Destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi yapılır. Hastalar mutlak yatak istirahatine alınır ve en az iki hafta diğer şahıslardan ayrı tutulmalıdır. Hastalığın başlangıcında gammaglobulin yapılırsa hafif geçmesi sağlanabilir. Antibiyotik verilmez. Şişmiş tükrük bezlerine sıcak tatbiki ve ateş düşürücü-ağrı kesici kullanma ağrıyı kontrol eder. Bu hastalar, ağrı sebebiyle katı gıdalar alamazlar, sıvı gıdalarla beslenmelidirler.

Kabakulağın bulaştırıcı olduğu dönem yaklaşık 7 gündür. Bulaşıcılığın hastalığın belirtileri başlamadan üç gün öncesinden başlayıp, belirtiler başladıktan sonraki dört gün boyunca devam ettiği kabul edilmektedir.

Eğer çocuğunuz KKK (kızamık kabakulak kızamıkçık) aşısı olmamış ve kabakulağa karşı bağışıklık kazanmamış ise karşılaşma sonrasında eğer çocuğunuz hali hazırda enfekte olduysa çocuğunuzun aşılanması hastalığı geçirmesini önlemeyecektir. Bununla birlikte eğer çocuğunuz virüsle karşılaştıktan sonra enfekte olmadıysa aşı onu ileride karşılaşabileceği kabakulak enfeksiyonuna karşı koruyacaktır.