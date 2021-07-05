Kabin memuru bu teklifi reddedemedi

Denizli Çardak Havaalanına inmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanından havalanan yolcu uçağında bir evlilik teklifi yaşandı. Uçağa yolcu olarak binen genç, yolculuk başlayıp uçak 30 bin fit yüksekliğe ulaştığı sırada, kabin görevlisi sevgilisi görevini yaptığı sırada ayağa kalkarak önünü kesti.

Çılgın aşık, cebinden yüzük çıkararak genç kadına “Benim evlenir misin” diye sordu. Teklif karşısında sadece teklif edilen kabin memuru değil yolcular ve diğer kabin görevlileri de şaşkın, dondu kaldı.

Kısa süren sessizliğin ardından genç kadın, erkek arkadaşına “evet” yanıtını verince uçakta bir anda alkışlar yükseldi. Uçaktaki tüm yolcular genç çifti dakikalarca alkışladı.

ALKIŞLAR KAHKAHALAR

Yolculardan biri, “Düğüne bu uçaktaki herkesi davet etmezseniz büyük arıza çıkar” diye bağırınca, alkışın yerini kahkahalar aldı. Her şeyden haberdar olan ancak son ana kadar sessizliğini koruyan kaptan, evet yanıtı sonrası genç çifti tebrik etti. Denizli Çardak Havaalanına inen yolcular, unutulmayacak bir anı yaşamış oldu.(İHA)

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