Kısırlık hem erkekleri hem de kadınları etkiler. Kısırlık sorunlarının yaklaşık üçte biri kadınlardan ve erkeklerden diğer üçte ikisi de, diğer faktörlerin ya da bilinmeyen nedenlerin bir kombinasyonundan kaynaklanabilir. Peki, kadınlarda kısırlık nasıl anlaşılır? Kısırlık belirtileri nelerdir?

Dünya çapında çiftlerin yüzde 17’si kısırlık sorunu yaşamaktadır. Her kadın zamanı geldiğinde anne olmayı ister. Ancak, yumurtalıklarda bulunan bozukluklar, yumurtalık tüplerinde tıkanıklık, polikistik over sendromu, rahim ağzı problemleri, sağlıksız beslenme, zararlı alışkanlıklar, ilerleyen yaş (Özellikle 35’ten sonra) ve hormonal bozukluklar gibi nedenler kadınlarda kısırlığa yol açmaktadır. Şimdi, kadınlarda kısırlık nasıl anlaşılır? Kısırlık belirtileri nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

KISIRLIK (İNFERTİLİTE) NEDİR?

Üreme fonksiyonunun gerçekleştirilememesi olarak kendini gösteren kısırlık, tıbbi olarak infertilite olarak adlandırılır. Kısırlık, en az 1 yıl boyunca korunmasız olarak düzenli cinsel ilişkiye rağmen hamileliğin gerçekleşememesi durumuna denir.

KADINLARDA KISIRLIK BELİRTİLERİ

Kadınlarda kısırlık semptomlarını tam olarak tespit etmek zordur. Ancak kadınlarda kısırlığın en önemli belirtisi hamile kalamamaktır. Eğer 1 yıl boyunca korunmasız cinsel ilişkiye rağmen hamilelik yaşanmamışsa ve başka problemler görülmüş ise en kısa zamanda bir uzmana başvurmakta fayda vardır. Kadınlarda diğer kısırlık belirtileri şunlardır:

– Adet düzensizliği

– Polikistik over sendromu

– Hormon dengesizliği ve buna bağlı kilo alımı, tüylenme,

– Süt hormonunun yüksekliği (Göğüslerden süt benzeri bir sıvı gelmesi)

KADINLARDA KISIRLIK NASIL ANLAŞILIR?

Bazı kadınlarda hiçbir belirti vermeyen kısırlık, çoğu kadın için pek çok işaretle sinyal vermektedir. Üreme çağındaki kadınlarda en basit kısırlık belirtisi adet kanamalarındaki düzensizliklerdir. Örneğin iki adet dönemi arasının 21 günden daha kısa ya da 35 günden daha uzun olması yumurtlama düzensizliklerinin ve dolayısıyla da kısırlığın belirtisi olarak algılanabilmektedir. Bununla birlikte anormal derecede çok yoğun ve uzun süreli kanamalar ya da 2 günden kısa süren, damlalar halinde geçen adet dönemleri de yumurtlamada problem olduğuna işarettir. Yine çok adet kanamalarının çok düzensiz aralıklarla seyretmesi; bazen 20 günde, bazen 30 günde, kimi zaman da 45 günde bir adet görülmesi de kısır olabilirlik olarak düşünülebilir. Ayrıca kadının cildindeki dokusal ve yapısal değişiklikler, fazla sivilcelenme, aşırı kıllanma, saç dökülmesi, ani kilo alma ya da kilo kaybetme, sırt ve bel ağrıları, cinsel ilişki sırasında şiddetli ağrı hissetme de kısırlık belirtileri olabilmektedir. Emzirme dönemi içinde olmamasına rağmen kadının göğüslerinden beyaz renkli süt kıvamında bir akıntı gelmesi de kısırlık belirtisi olarak algılanmaktadır. İşte tüm bu belirtiler kadında gebe kalabilirlik yetisi, üreme kapasitesi açısından bazı şeylerin yolunda gitmediğini gösterir.