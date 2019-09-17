Kalp ameliyatı öncesi kanseri yenen sevgilisine evlilik teklif etti

Yaklaşık 2 yıl önce taşikardi hastası Bilgi Teknolojileri Sistem Analisti İsa Özcan’a (28) kalp pili takıldı. Özcan’ın ameliyatının ardından kısa bir süre sonra kız arkadaşı Lojistik Uzmanı Neslihan Diyar’a (25) da Lenf Kanseri (lenfoma) teşhisi konulunca ikili için zor bir dönem başladı. Çift, zorlu geçen tedavi süreçlerinde birbirlerine destek olurken, Diyar 6 aylık tedavisinin ardından kanseri yendi. Özcan’ın ise tedavisi için riskli bir ameliyat daha olaması gerekti. Özcan ameliyathaneye alınmadan hemen önce kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Diyar ise teklifi kabul etti. Ameliyatı başarılı geçen ve sağlığına kavuşan Özcan ile Diyar yakında yapacakları düğün için hazırlıklara başladı.

“HOCAM BEN AZ ÖNCE EVLENME TEKLİFİ ETTİM, MÜMKÜNSE İŞLEMDEN SAĞ ÇIKAYIM”

Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan evlilik teklifinin hasta ameliyat masasında uyutulmadan hemen önce kendisine söylediğini belirterek, “İsa’nın bir kalp kası rahatsızlığı ve ona bağlı ciddi ritim bozukluğu var. Bu nedenle kendisine kalp pili takmıştık. Bu ritim bozukluklarını bazen ilaç ile tedavi edemiyoruz. Kalp pili takıyoruz. Ritim bozukluğu olup da kalp durma noktasına geldiğinde bu piller şok yapıyorlar. Böyle bir pili var. Pilden sonra sık sık ritim bozukluğu yaşadığı ve ilaçlara da dirençli hale gelince, ablasyon tedavisi denilen bir tedavi uygulama kararı aldık. Oldukça uzun, zor ve tehlikeli bir işlem planlamıştık. Tabii karar süreci oldu. Ben tam işleme başlayacak iken, İsa’yı uyutmadan biraz önce “Hocam ben az önce evlenme teklifi ettim, mümkünse işlemden sağ çıkayım” dedi. Böyle zor bir süreç oldu benim için de. Eyvah dedim sorumluluk biraz daha arttı. Çok başarılı bir işlem oldu. Kendisi de iyi. Umarım mutlu olurlar. Düğünlerinde de inşallah bulunuruz. Her ikisi de ciddi hastalık süreçlerinden geçti. Birbirlerine çok destek oldular. Birbirlerinin kalbine dokunuyorlar. Ben de herhalde bir kalbe dokunarak aynı anda iki kalbe birden dokunmuş oldum. Ama İsa bu kadar hemşire hanımın ortasında önemli bir evlilik teklifi yapmış oldu. Erkeklerin işi zor. Çıtayı yükseltti” dedi.

“SEVGİSİYLE BENİ İYİLEŞTİRDİ”

Özcan, hastalık sürecini ve nasıl evlilik teklifi ettiğini şu sözlerle anlattı: “Benim hastalığım 27 yaşında başladı. Daha önce hiçbir belirti yoktu ve ben askerliğimi bile sağlıklı koşullarda yapabilmiş bir bireydim. Sonra çarpıntılarım sıklaşınca Fethi hocam ile tanıştım. O süre zarfında kız arkadaşım benim hep yanımda oldu. Öncelikle hocamın ilminden dolayı ona teşekkür ediyorum. Sonrasında kız arkadaşımın sevgisinden dolayı. O sevgisiyle beni iyileştirdi diyebilirim. Kalp hastalığının psikolojik boyutu çok önem arz ediyor bence. Bende taşikardi hastalığı var. Nabzım birden 200-220’lere geliyordu. Bu süreç sıklaşınca hocamın bazı tavsiyeleri oldu. Sonrasında ben kız arkadaşımla evlilik kararı aldım. Bu tedavi sırasında tam ameliyathaneye giderken kız arkadaşıma bir evlilik teklifi ettim”

“DAHA ANLAMLI BİR TEKLİF OLAMAZDI”

Aldığı teklif karşısında şaşkınlığa uğradığını dile getiren Diyar ise, “Hiç beklemiyordum. Bir anda yatağından kalktı ameliyata giderken, dedim ki vazgeçti. Ameliyata girmeyecek herhalde. Ama sonra bir şeyler anlatıyor bana, hatırlamıyorum da şu anda ne dediğini. İkna etmeye çalışıyorum geleceksin, döneceksin diye. Bu arada yatakta bir şey arıyor ama ben hala anlamadım. Sonra yüzüğü çıkarttı ve evlilik teklifi etti zaten. Çok şaşkın olduğum için yüzüğü kutusuyla almışım. Ama çok değişikti. Bizim için herhalde daha anlamlı bir evlilik teklifi olamazdı. İsa’nın rahatsızlığının başıydı galiba, ilk ameliyatına girmişti. Yaklaşık bir ay sonra ben bir rahatsızlık geçirdim. Bana da Lenfoma kanseri teşhisi konuldu. 6 ay tedavi gördüm. Çok şükür şu an sağlıklıyım. O da sağlıklı. Düğün için kesin bir tarih yok. Araştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA