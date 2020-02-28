Her 1000 canlı doğumun yaklaşık 8'inde olduğu tahmin edilen ve kesin nedeni bilinmemekle birlikte birden çok etkenin rol oynadığı kalpte delik hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Kalpte delik olması ne demektir? Belirtileri nelerdir? İşte cevapları...

Kalp deliği doğuştan (konjenital) gelen kalp hastalıklarının en bilinenidir ve kimi zaman hayati risk oluşturabilen önemli bir sağlık problemidir. Peki, kalpte delik olması ne demektir? Belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

KALPTE DELİK OLMASI NE DEMEKTİR?

Kalbin sağ ve sol odacıklarını ayıran septumda delik olması sonucudur. Kalpte delik kanın delikten geçerek kanın akciğerden tekrar tekrar geçmesine, bunun sonucunda dolaşım dengesinin bozulmasına ve kalbin gereksiz olarak daha fazla çalışıp yorulmasına neden olmaktadır.

KALP DELİĞİNİN TÜRLERİ

Defekt olarakta adlandırılan kalpte delikler tek başına olduğu gibi bazende daha kompleks doğumsal kalp hastalıklarında diğer anomalilerle birlikte bulunur.

Bunlar;

Kalbin karıncıkları arasındaki delikler (ventriküler septal defektler, VSD), kulakçıkları arasındaki delikler (atrial septal defektler, ASD), kulakçıklar ve karıncıklar arasında devam eden geniş delikler (atrioventriküler septal defektler, AVSD) ve aort ile akciğer atardamarı arasındaki damarsal açıklıklar (patent duktus arteriozus, PDA) en sık görülen kalp delikliği türleridir. Kalpteki bu delikler; tek delik, birden çok delik veya büyük atardamarların yer değiştirmesi (TGA), Fallot tetralojisi (TOF), triküspit kapak atrezisi, hipoplastik sol kalp sendromu (HLHS) gibi ağır kalp hastalıklarına eşlik eden delikler şeklinde olabilirler.

KALPTE DELİK BELİRTİLERİ

Bebeklerde ve çocuklarda kalp deliği belirtileri çocuğun yaşına ve kalpte deliğin tipine ve boyutuna göre farklılık gösterir. Bazen kalp deliği belirtileri çok belirsizdir ve yıllarca fark edilemez ve erişkin yaşlarda tanı konabilir. Ancak yaşamın ilk günlerinde kalp deliği belirtileri başlayabilir. Morarma, anne sütü emerken yorulma, iyi emmeme, sık nefes alma, kilo alamama, aşırı terleme, büyük çocuklarda efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma, göğüs ağrısı, bayılma, çarpıntı gibi belirtiler olabilir.