Kanseri sporla yendim

İzmir'de 13 yaşında başladığı atletizmde 16 yaşındayken Milli takıma girerek yüksek atlama kategorisinde 50'ye rekor kıran evli ve iki çocuk annesi Aycan Kurtcan (52) spordaki başarısını ve üç yıl önce yakalandığı kolon kanseri ile mücadelesini anlattı. ‘Uçan kız' olarak anılan Avukat Aycan Kurtcan, “Kolon kanseri teşhisi koydular, bunun genetik olduğunu öğrendim. O dönem Uluslararası Masterlar Atletizm Şampiyonası ve Avrupa Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyordum. Hastalığıma rağmen asla pes etmedim. Tedavi gördüğüm sürede de antrenmanlarımı sürdürdüm. Yarışlara katılabilmek için tedavimi erteledim ve altın madalya ile döndüm” dedi.

İNANMAK ÇOK ÖNEMLİ

9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirip avukatlığa başladıktan sonra 24 yaşında aktif sporculuk kariyerini sonlandıran ve 34 yaşında yeniden pistlere dönen Kurtcan, kolon kanseri ameliyatı olduğunu ve 8 kür kemoterapi tedavisi gördüğünü belirterek şöyle devam etti:

“İnanmak, mutlu olmak ve spora bağımlılık bu hastalıkla mücadelemde bana güç verdi. Kemoterapiler kolay değil, bazen yürüyecek hali kendimde görmüyordum. Ancak atletizm ve spora olan sevgim hiçbir koşulda bitmedi. Ayağa kalkamayacak kadar güçsüz olduğumu hissettiğim anlarda bile atletizm sahasının yolunu tuttum. İnancım ve hedeflerim vardı. Düzenli idmanlar yapmaya başladım ve kanseri yendim.” Kemoterapinin ardından yaklaşık 4 ay sonra yeniden pistlere döndüğünü söyleyen Aycan Kurtcan, “Türkiye Masterler Salon Şampiyonası'nda yarıştım ve 4 altın madalya kazandım. Balkan rekorunu kırdım. Geçtiğimiz hafta sonunda ise İstanbul'da yapılan Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlama, üç adım atlama ve yüksek atlama branşlarında üç birincilik almayı başardım” diye konuştu.

Bedenim çok yıpransa da vazgeçmedim

“Şu an coronavirüs salgını yaşıyoruz. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız, bunun da en önemli yolu spordur” diyen Aycan Kurtcan şunları söyledi: “Sporu aksatmayın. Ben sporla yaşama tutundum. Tedavide bedenim ne kadar yıpransa da vazgeçmedim. Kendi mucizemi gerçekleştirdim. Tüm bu sürecin ardından 4 Türkiye şampiyonluğu, 1 Balkan şampiyonluğu, 3 Balkan ikinciliği, dünya dördüncülüğü, 7 Türkiye rekoru, 2 Balkan rekoru kırarak hayatımın kahramanı olmayı başardım.”

Kurtcan 2020'de Avrupa şampiyonu olarak üç adım atlama branşında elde ettiği 10.09'luk derecesiyle dünyanın en iyi 37 atleti arasında. Nefesi yettiğince spora devam edeceğini belirten başarılı sporcu, “Hedefim 100 yaşında yüksek atlamada 0.75 olan dünya yüksek atlama rekorunu 5 cm geliştirerek 0.80'e çıkarmak olacak” dedi.