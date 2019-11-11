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Kanye West başkan seçilirse adını değiştirecek
Kanye West başkan seçilirse adını değiştirecek
Kanye West, 2024 yılında başkanlık için aday olacağını söyledi ve bu konuda da oldukça ciddi... Geçen hafta katıldığı bir festivalde kazanırsa işsizliği azaltacağını söyleyen West, şimdi de adını değiştireceğini belirtti...
Yaşam 11 Kasım 2019 - 09:45

Ünlü rapçi Kanye West, geçen hafta New York’ta bir festivale katıldı ve 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Bu açıklamayı yaparken oldukça ciddi olan Kim Kardashian’ın eşi West, kendisi ne kadar ciddi olsa da, dinleyicilerin kahkaha atmasına neden oldu.
Grammy ödüllü rapçi, festivalde yaptığı konuşmada işsizliği azaltacağını söyleyerek, çeşitli vaadler sıraladı. West, şimdi de adını değiştireceğini açıkladı.
Adaylığı ile ilgili herkesin dalga geçtiği rapçi, bir açıklamasında “Bu açıklamalarımdan sonra herkes delirdiğimi düşünecek, hatta ‘Kanye delirmiş’ diye başlık atacaklar” demişti. Ne var ki, yeni adını açıklayan West, bu düşüncede olanların pek de haksız olmadığını gözler önüne serdi. Zira şarkıcı adını Christian Genius Billionaire Kanye West, yani Hristiyan Dahi Milyarder Kanye West olarak değiştirecekmiş…
Şaşırtıcı şekilde Kanye’nin başkan olmasını isteyenler var. Lakin bu kişilerin çoğu eğlenmek ve kafa dağıtmak için istiyor. Yani ‘Keşke başkan olsa da şu çekilmez dünyaya biraz neşe gelse’ veya ‘Kanye başkan olursa dünyada savaş olmaz çünkü onunla ilgilenmekten hiçbir devlet büyüğü başka bir şey ile ilgilenemez’ gibi yorumlar yapıldı…

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Son güncelleme: 09:49 - 11.11.2019