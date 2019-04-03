Kanye West ve ‘Sunday Service’ Coachella’da sahne alacak

Pek çok Hristiyan, pazar günleri kiliseye gidip ibadet edip ilahi söylerken, Kanye West bu seremoniyi evine taşıyor. Kim Kardashian ve Kanye West, ‘Sunday Service’ adını verdiği bu oluşumla, her pazar farklı lokasyonlarda kilise ayini düzenlemeye başladı…

Ama tabii bu etkinlik biraz farklı. Ayin gibi görünse de insanlar daha çok dans edip eğleniyor. Hatta Katy Perry, Orlando Bloom, Busy Philipps, Courtney Love, Diplo ve Tyler gibi bazı ünlü isimler de bu etkinliği duyup katılanlardan…

Sunday Service bu kadar talep alınca, West’in önderliğindeki kilise korosuna Coachella’dan teklif geldi ve bu ekip nisan sonunda dünyanın dört gözle beklediği bu etkinlikte sahne alacak. Haberi ise Kanye verdi…