Karavanıyla 8 yıldır Türkiye’yi geziyor

Emekli hemşire Yıldız Can, son 2 yılı yalnız olmak üzere 8 yıldır karavanıyla köşe bucak geziyor. 81 ilin yanısıra Gürcistan ve İran’a da giden Can, yolculuklarını satır satır hatıra defterine yazıyor.

Cem YILDIRIM

Coronavirüs salgınının etkisiyle karavan tatili, son dönemde gözde bir seyahat alternatifi, hatta yaşam biçimi olarak öne çıktı. Sadece doğa tutkunları değil, aileler, sanatçılar ve ev hayatından sıkılanlar da karavan seçeneğini tercih etmeye başladı. Bir de emekli hemşire Yıldız Can gibi salgından çok önce karavana gönül verenler var. Yıldız hemşire karavancıların “Yıldız Abla”sı oldu ve sosyal medyada kurduğu “Kadın Karavancılar” grubu ile 46 bin takipçiye ulaştı.

5 METREKAREDE YAŞAM

Yıldız Can, ‘Özgür Kuzey Yıldızı' adını verdiği 5 metrekarelik karavanıyla 8 yıldır Türkiye'yi dolaşıyor. Son iki yıldır ise seyahatlerini yalnız gerçekleştiriyor. Karavan tutkunlarının hemen hepsini tanıyor, sosyal medyadan da sürekli iletişim halinde bulunuyor. Emekli olduktan sonra karavan alan Can, “Babam bizi küçükken çok sık sürekli seyahatlere götürürdü. Gezmeyi doğayı seviyorum, karavan yaşam biçimi oldu” diyor. Birçok arkadaşının da kendisine özenip evlerini kapatarak karavanda yaşadığını anlatıyor. Türkiye'nin 81 ilini gezen Can, günlük de tutuyor ve bu günlüğünden yararlanarak kitap yazmayı da planlıyor. Can karavancı dostları ile karşılaştığında da “Tekerimize taş değmesin” sloganını tekrarlıyor.

‘Karavancı abla'dan güvenlik tavsiyeleri

Yalnız gezerken zaman zaman tedirginlik yaşadığını söyleyen Can'ın benzer bir seyahate çıkacaklara güvenlikle ilgili tavsiyeleri ise şöyle:

– Ben çekme karavan değil, motokaravan kullanıyorum. Çünkü gece bir sıkıntı hissettiğimde hemen direksiyona geçerek oradan uzaklaşabiliyorum.

– Issız yerlerde konaklamamaya çalışıyorum. Hastane önü gibi, devlet kurumlarının önü gibi kameralı yerlerde ya da bilindik akaryakıt istasyonlarında durmayı tercih ediyorum.

– Kırsalda olduğumda mutlaka kolluk kuvvetlerine haber veriyorum.

Birçok ünlü de karavan tutkunu

Konforlu bir evden farkı olmayan karavanlar, ünlülerin de tercihi… Sanatçılar turnelere de karavanları ile gidiyor. Volkan Konak karavanı ile yurt dışı seyahatler de yapıyor. Oyuncu Bennu Yıldırımlar da yaz tatilinde ailesiyle birlikte karavanda yaşıyor. Sanatçı Şevval Sam ise evine hırsız girdikten sonra karavan alıp yaşam biçimini değiştirdi. Karavanını sadece tatil için değil konaklamak için de sıklıkla kullanıyor. Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da geçen yıl ABD'de karavan kiralayıp, günlerce ülkeyi gezdi. Sunucu Alp Kırşan ve sanatçı Mehmet Aslantuğ da karavanlı ünlülerden…

Dünyanın en pahalı karavanı 3 milyon dolar

Karavanlar, çekme karavan ve motorlu karavan olmak üzere ikiye ayrılıyor. Çekme karavan için otomobil ya da kamyonet tarzı bir araç gerekiyor. Motorlu karavanlar ise bu amaçla imal ediliyor. Sıfır olarak satılan çekme bir karavan, 40 bin liradan başlıyor, içindeki konforuna göre 200 bin liraya kadar çıkıyor. Motorlu karavanların sıfırı ise 500 bin liradan başlıyor, 1.5 milyon liraya kadar çıkıyor. Karavanların büyük bölümünde oturma alanı, yatak, banyo, tuvalet, duş ve mutfak ile ısıtma ve soğutma sistemleri de bulunuyor. Dünyanın en pahalı karavanı ise ‘Marchi Mobile eleMMent Palazzo Superior' modeli ve değeri de 3.1 milyon dolar… 13 metrelik otobüs benzeri karavanda geniş yaşam alanı, tam donanımlı mutfak ve banyo, iki yatak odası, SPA alanı ve Lounge bölümleri var. Karavanın 600 beygirlik motoru da bulunuyor.