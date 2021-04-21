Kedisiyle geziyor

Arhavi Devlet Hastanesi’nde görev yapan ebe Özge Kübra Teymur, iki aylıkken birkaç günlüğüne bakmak için aldığı kediyi sahiplendi.

Azman ismini verdiği kediyi yavruyken bel çantasına koyarak gezdiren Özge Kübra Teymur, kedi büyüdükçe onu omzuna almaya başladı.

Omzunda kedisi ile bisiklete binen, dağ ve yayla turlarına çıkıp, yolculuk yapan Teymur, onu bir an olsun yanından ayırmıyor.

Fırat Teymur ile evlenen Özge Kübra, düğünde bile kedisini omzundan indirmedi. Rengarenk kıyafetler giydirdiği kedisine gözü gibi bakan Özge Kübra çevresinde de ‘Kedili Kız’ diye tanınıyor.

“HER YERE GİDİYORUZ”

Özge Kübra Teymur, “Azman iki yıldır benim hayatımda, yavruyken aslında geçici olarak hayatıma girmişti, sonra ayrılamadım. İlk zamanlar bel çantamda gezdiriyordum, şimdi omzumda geziyor. Biz de gezmeyi çok sevdiğimiz için gidebildiğimiz her yere gidiyoruz. Şimdi yurt dışına bir balayı planımız var. Azmanı burada bırakmayı düşünmüyorum o da bizimle gelecek. Nikahımızda kedimiz de tabii ki vardı. Nikah memuru da biraz tedirgindi kediden ama nikahta da her anımızda yanımızdaydı. Nikah masasında bulunamadı, sandalyeye koyduk” dedi.

“HER ANIMIZA ORTAK OLDU”

Eşi Fırat Teymur da “Özge ile tanışmadan önce hayvanları onun kadar sevmiyordum. Eşimin ilgisini gördükten sonra daha fazla sevmeye başladım. Dağlara çıktık, kamp kurduk, her anımıza kedimiz ortak oldu. Eşim işe gittiğinde benimle beraber dükkana geliyor, hiç yalnız bırakmıyoruz. Azman hayatımıza renk katıyor” ifadelerini kullandı. (DHA)