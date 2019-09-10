Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kelly Castille ve Kody Workman çiftinin tehlikeli fotoğraflarına tepki yağıyor
Kelly Castille ve Kody Workman çiftinin tehlikeli fotoğraflarına tepki yağıyor
Seyahat fotoğraflarıyla fenomen olan Kelly Castille ve Kody Workman çiftinin paylaşımlarına tepki yağıyor. Hayatlarını riske atarak fotoğraf çektiren çift, insanları özendirmekle suçlanıyor...
Yaşam 10 Eylül 2019 - 06:56

Amerikalı seyahat blogger’ları Kelly Castille ve Kody Workman, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları ‘Ölüm riski’ taşıyan fotoğraflarıyla tepki toplamaya devam ediyor. ‘Tehlikeye özendirdiği’ gerekçesiyle kullanıcılar tarafından adeta linç edilen çift, buna rağmen riskli paylaşımlarına devam ediyor.

Kelly Castille ve Kody Workman tehlikeli pozlarıyla tepki çekiyor.

Instagram’da 160 bini aşkın takipçisi bulunan Kelly ve Kody, tehlikeli pozlarına geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Uçurumun yanı başına oturan çift, yine beğeni uğruna hayatlarını riske attı. Peru’da bulunan bir gölün kenarındaki uçurumdan sarkan Kelly’yi, erkek arkadaşı Kody tutuyordu.
Takipçileri, fenomen çifti, binlerce insana örnek olduklarını unutmamaları ve beğeni uğruna hayatlarını riske atmamaları konusunda uyardı. Fenomen çiftten takipçilerine yanıt gecikmedi. Çift ”İnsanların kendi kararlarını vermesine saygılı olmalısınız. Tamamen kendi irademizle bu pozları veriyoruz. Bu fotoğrafın altında yatan fikir hoşumuza gidiyor” diyerek kendilerini savundu.