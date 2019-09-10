Kelly Castille ve Kody Workman çiftinin tehlikeli fotoğraflarına tepki yağıyor

Amerikalı seyahat blogger’ları Kelly Castille ve Kody Workman, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları ‘Ölüm riski’ taşıyan fotoğraflarıyla tepki toplamaya devam ediyor. ‘Tehlikeye özendirdiği’ gerekçesiyle kullanıcılar tarafından adeta linç edilen çift, buna rağmen riskli paylaşımlarına devam ediyor.

Instagram’da 160 bini aşkın takipçisi bulunan Kelly ve Kody, tehlikeli pozlarına geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Uçurumun yanı başına oturan çift, yine beğeni uğruna hayatlarını riske attı. Peru’da bulunan bir gölün kenarındaki uçurumdan sarkan Kelly’yi, erkek arkadaşı Kody tutuyordu.

Takipçileri, fenomen çifti, binlerce insana örnek olduklarını unutmamaları ve beğeni uğruna hayatlarını riske atmamaları konusunda uyardı. Fenomen çiftten takipçilerine yanıt gecikmedi. Çift ”İnsanların kendi kararlarını vermesine saygılı olmalısınız. Tamamen kendi irademizle bu pozları veriyoruz. Bu fotoğrafın altında yatan fikir hoşumuza gidiyor” diyerek kendilerini savundu.

