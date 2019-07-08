Keman Ağıtları filminden ilk kareler

Yapımcılığını Feza Filmin üstlendiği senaryosunu ve yönetmenliğini Mehmet Tanrısever’in, görüntü yönetmenliğini Bosnalı Mirsad Heroviç’in yaptığı 'Keman Ağıtları' sinema filminin çekimlerinden ilk kareler yayınlanmaya başladı.

Filmin başrollerini Tarık Tanrısever ve Asena Keskinci paylaşırken kadroda; Soydan Soydaş, Aslı Erdemir, Barış Hayta, Arzu Budak, Yaşar Alptekin ve Haldun Boysan gibi isimler yer alıyor.

FİLMİN HİKAYESİ

Mehmet (Tarık Tanrısever) ünlü bir müzisyen olduğu hayatının baharında geçirdiği büyük bir kaza sonunda tekerlekli sandalyeye mahkum kalır. Bu yeni yeni hayat biçimi Mehmet'i olgunlaştırken hayatına girecek olan zihinsel engelli Seher (Asena Keskinci) ile birbirlerinin can yoldaşı olurlar ama kader onları beklenmedik bir maceraya sürükleyecektir.