Khloe Kardashian’ın filtresiz bikinili görüntüleri sosyal medyada olay yarattı

Good American markasının çekimleri için kamerası karşısına geçen ve leopar desenli bir bikiniyle pozlar veren Khloe Kardashian’ın filtresiz görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

KKW markalarının pazarlama müdürü Tracy Romulus, yaptığı açıklamada: “Khloé güzel görünüyor, ancak yayınlanması amaçlanmayan bir görüntünün kaldırılmasını istememek telif hakkı sahibinin hakları içinde” dedi.

Çeşitli forumlara da sızdırılan fotoğrafın yayılmasına Kardashian ekibi sinirlense de forumlarda beğeniyle karşılandı. Herhangi bir düzenlenme yapılmadığı ya da filtre uygulanmadığı iddia edilen fotoğraflarda Kardashian’ın bel kıvrımları daha az belirgin, cildi yapay bir şekilde parlamıyor olsa da hayranlar, Khloe’yi oldukça etkileyici bulduklarını yorumlarına yansıttılar. Kullanıcılar;

“Dalgamı geçiyorsun? Bazı kusurları olsa da gerçekten doğal ve muhteşem görünüyor. Gerçekten internetten kaldırılmasını mı istiyor?”

“Bu bahsettikleri fotoğraf mı, yoksa farklı bir fotoğraf mı var? Gayet iyi görünüyor” gibi yorumlar yaparak beğenilerini paylaştılar.

Khloe Kardashian, hayranları tarafından sık sık estetik müdahaleler nedeniyle eleştiriler alıyor. Instagram’da kullandığı filtrelerin gerçekçi olmadığı yönünde de yorumlar alan Kardashian ile ilgili 2019 yılında da burun estetiği yaptırdığı yönünde spekülasyonlar çıkmış ancak bu konuda hiçbir açıklama yapılmamıştı. Hatta şubat ayında ince çizgilerle kaplı kalçalarının bir fotoğrafını paylaşarak “Çizgilerimi seviyorum” diyerek çatlakları konusunda samimi bir duruş sergilemişti.

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