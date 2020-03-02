Kim Kardashian: ‘Ayrımcı sistemde 4 siyahi çocuk yetiştiriyorum’ dedi

Ünlü işkadını ve TV şovu yıldızı Kim Kardashian, avukat olmaya nasıl karar verdiğini açıkladı. 4 siyahi çocuk sahibi olduğu ve farklı etnik kökenlere sahip insanlara karşı ayrımcılık yapıldığını düşünen Kardashian “Bir sorumluluğum var gibi hissediyorum ve çocuklarım için iyi bir rol model olmak istiyorum” dedi.



Dört siyahi çocuğun annesi olmanın, hukuk dalında bir kariyere atılmasına sebep olduğunu belirterek “Bu konudaki evrimim muhtemelen büyümenin, evlenmenin, çocuk sahibi olmanın ve hayatımın başladığım zamandan çok farklı olmasının bir kombinasyonu. Şimdi, kendime ve çocuklarıma karşı işimden çok daha büyük bir sorumluluğum var gibi hissediyorum. Bu toplumda dört siyahi çocuk yetiştiriyorum ve sistemimiz siyah ve kahverengi insanlara karşı çok ayrımcı. Hayatlarını kolaylaştırmak için elimden geleni yapmak istiyorum” dedi.



Avukat olmaya karar verene kadar ırk ve renk konularında hiçbir bilgiye sahip olmadığını da belirten Kardashian “Davaları yakından incelemeye başlayana kadar sistem hakkında pek bir şey bilmiyordum ve ne kadar fazla şeyin yanlış olduğunu öğrendiğimde, gerçekten duramadım” diye duygularını dile getirdi…