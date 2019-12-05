Kim Milyoner Olmak İster sunucusunun bahçesinden ceset çıktı

Kim Milyoner Olmak İster sunucusunun bahçesinden ceset çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'in Almanya'daki versiyonunu sunan Gunter Jauch'un bahçesinde bir ceset bulundu.

Almanya’da yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu Gunter Jauch’un Postdam’da bulunan villasının bahçesindeki inşaat çalışmaları sırasında şoke eden bir olay yaşandı. Jauch’un bahçesinde gömülü bir ceset, inşaatı yürüten işçiler tarafından bulundu.

Bild’deki habere göre, ceset 30 santimetre derine gömülmüştü. Cesedin uzun yıllar önce öldüğü tahmin edildi. Cesedin kime ait olduğu ve neden öldüğü yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak.

SOVYET ASKERİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Federal Brandenburg Eyaleti Askeri Birliği Mezar Bakım Birimi Başkanı Oliver Breyhupt, kalıntıların Sovyet askerine ait olabileceğiyle ilgili olarak hiç bir şüpheye yer olmadığını söyledi.

Sovyetler Birliği, Nisan 1945’te Nazi Almanyası’na girmiş ve Potsdam’da çatışmalar yaşanmıştı. 16 Nisan’dan 8 Mayıs’a kadar süren Berlin taaruzu sırasında yaklaşık 78 bin Sovyet askerinin kaybedildiği tahmin ediliyor.