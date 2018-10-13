Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada yaşanan bir olay bu kadarı da olmaz dedirtti. Edebiyatla ilgili bir soruyu telefon jokerindeki, Şehir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bir öğretim görevlisine soran yarışmacı doğru cevabı veremeyerek elendi.