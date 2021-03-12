Kimyager Başkan, Seyhan’a milyonlar kazandırdı

Adana'nın CHP'li Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Akay, kimya mühendisi olmasının da etkisiyle kurduğu biyolojik tesislerde kent atıklarından organik gübre üretmeye başladı.

Ürettiği tonlarca organik gübrenin bir kısmını park ve bahçelerin bakımında kullanan, bir kısmını da ihtiyaç duyan vatandaşlara ücretsiz dağıtan Akif Akay, boya üretim tesisi de kurdu. Belediye, günde 10 ton üretim kapasitesine sahip plastik, astar ve yağlı boya üretebilen boya atölyesi ile yılda on binlerce liralık boya alım zorunluluğundan kurtulup büyük çaplı tasarruf etti. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan okullara ücretsiz boya desteğinde bulundu. Akay, kurduğu dikimeviyle ise belediyeyi personel iş kıyafetleri satın alma ve dikme yükünden kurtardı.

Akay, kimya yüksek mühendisi olmasının gübre ve boya üretiminde etkisi olduğunu belirterek, “Atıkları dönüştürebilecekken çöpe gitmesine gönlüm razı olamazdı. Amacımız belediyenin kaynaklarını en verimli biçimde kullanıp tasarruf etmek ve gereksiz harcamaların önüne geçmek. Gübre, boya ve dikimevi için harcadığımız para yıllar içinde milyonları buluyor. Bu parayı Seyhan'ın diğer ihtiyaçları için kullanıyoruz” dedi.

Akay, genç kuşağın bilgi birikimlerinin üretime yönlendirilebilmesi için de adımlar attıklarını belirtti. Adana Girişimcilik Merkezi ‘Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'na ortak olduklarını kaydeden Akay, “Genç fikirlerin özgürce yarışacağı, inovatif projeler üreteceği bir girişimcilik ruhunu teşvik etmek için destek olacağız” diye konuştu.

Belediye ekipleri gübre için pazarlardan atık topluyor

Seyhan Belediyesi, 3 bin metrekare alan üzerinde 30 ünite olarak kurduğu kompost gübre üretim tesisinin ihtiyacı olan atıkları pazar yerlerinden ve park ve bahçelerin bakımından elde etmeye başladı. Pazar yerlerinde artan, marul ve yeşillik yaprakları, soğan kabukları, çürümüş meyve ve sebzeler çöpe gitmek yerine belediyece toplanıp kompost gübre tesislerine götürülüyor.

Park ve bahçelerden temizlik sırasında toplanan biçilmiş çimler, ağaç dal ve yapraklarının da eklendiği atıklar burada biyolojik ve kimyasal işleme tabi tutularak birinci sınıf organik gübre haline dönüştürülüyor. Organik gübrelerin bir kısmı belediyenin park ve bahçelerin bakımında kullanılıyor. Bir kısmı da vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Böylece belediye yılda yüzbinlerce liralık gübre masrafından kurtuluyor.

Başkan Akay yakın zamanda açacakları ‘halkmarketler'de vatandaşa ucuz gıda satacağını da duyurdu. İlk etapta biri merkez olmak üzere 3 şubede hizmet verilecek. Et, süt, peynir, zeytin, meyve-sebze, bakliyat, yağ, çay, şeker vb. başta olmak üzere temel gıda maddeleri bulunacak. Cips gibi, çikolata gibi zorunlu tüketim sayılmayacak ürünler satılmayacak.