Kırmızı telaş

Hem Türkiye’nin çeşitli şehirlerine gönderilecek hem de ihraç edilecek salça ve kurutmalıklar Güney illerini adeta kıpkırmızı bir renge bürüdü.

Ahmet KAYA

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Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta kış sofralarının vazgeçilmezi olan biber, patlıcan, kabak gibi kurutmalıklar ile biber ve domates salçalıklarının yerlere serilmesi nedeniyle adeta dağ-taş kırmızı renge büründü.

Tek tek elle oyularak 45 ve 50'li olarak iplere dizilen kabak, patlıcan ile acı – tatlı biberler hem kilerler, hem de yöresel ürün satan iş yerlerinde yerini aldı bile. Toptan olarak dizisi 15-20 TL'ye satılan kurutmalıkların perakende satış fiyatı ise 25-30 TL. Salçanın ise kilosu toptan 28 -30 TL, perakende 45-50 TL'den işlem görüyor. Ev hanımları ise salçaları kış için kavanozlara doldurdu bile. Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri, kurulukların en önemli müşterileri arasında yer alıyor.

Biber, 10 gün içinde kuruyup kızarıyor

Yöre halkı, biberleri önce oyuyor ve içlerindeki tohumları temizliyor. Ardından yıkanan biber, kabak ve patlıcanlar ipe diziliyor ve çatı denilen direklere asılıyor.

Kurutmalıklar, 8 – 10 gün içerisinde kuruyup, kızarıyor. Kuruyan ürünler toplanıp ya perakendecilere ya da ihracatçılara satılıyor.