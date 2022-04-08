Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Kurt Efe mutluluğu

2016 yılında Paris’te nikâh masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Kurt Efe ismini verdikleri ilk bebekleri bu ayın sonunda dünyaya gelecek.

Babalık heyecanı yaşayan oyuncu, dün 8 aylık hamile eşinin karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle İngilizce “O aynı rüzgar gibi…” yazarak Instagram hesabından paylaştı.

Tatlıtuğ’un paylaşımı kısa sürede 500 bin beğeni aldı.