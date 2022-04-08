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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Kurt Efe mutluluğu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına almak için gün sayıyor. Babalık heyecanı yaşayan Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından eşinin karnını öptüğü fotoğrafı paylaştı. 

Yayınlanma: 09:12 - 08 Nisan 2022 Güncellenme:
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Kurt Efe mutluluğu

2016 yılında Paris’te nikâh masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Kurt Efe ismini verdikleri ilk bebekleri bu ayın sonunda dünyaya gelecek.

Babalık heyecanı yaşayan oyuncu, dün 8 aylık hamile eşinin karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle İngilizce “O aynı rüzgar gibi…” yazarak Instagram hesabından paylaştı.

Tatlıtuğ’un paylaşımı kısa sürede 500 bin beğeni aldı.

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