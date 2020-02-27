Konya’da çocukların ‘şivlilik’ mutluluğu

Türkiye’de sadece Konya’ya has bir gelenek olan ‘şivlilik’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Üç ayların başlangıcında yapılan kutlama olarak olarak bilinen şivlilik, ateş üzerinden atlama ve fener alayları ile kutlandı. Regaip Kandili’nin sabahında ise çocuklar kapı kapı dolaşıp, evlerden şekerlemeler topladı.

Konya'da çocuklar tarafından üç ayların başlangıcında yapılan kutlama olarak bilinen şivlilik ateş üzerinden atlama ve fener alaylarıyla kutlandı. Mahalle aralarında vatandaşlar tarafından yakılan lastiklerin üzerinden atlayan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Regaip Kandili’nin sabahında ise yollara düşen çocuklar, ellerine aldıkları poşetlerle kapı kapı gezerek “şivlilik” topladı. Kapısını çalan çocukları verdikleri şeker, çikolata ve kuruyemişlerle sevindiren büyükler de bir kez daha bu özel günü yaşamanın heyecanını yaşadı.

BELEDİYE BAŞKANI ALTAY ÇOCUKLARA ŞEKERLEME DAĞITTI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da “şivlilik” dağıtarak “Sokaklarımızda “bereket” kokan çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, şivlilik geleneğini devam ettiren hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki bu şehirde doğdum ve iyi ki bu şehirde yaşıyorum. Ayrıca şivlilik fotoğraflarınızı da gönderirseniz çok memnun olurum.” dedi.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Şivlilik, Konya'da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecede ve Regaip Kandili sabahı çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneğidir. Konya'da bu güne “ilk namaz” adı da verilir. Kandil gecesi kutlama geleneği Osmanlı Devleti döneminde padişah II. Selim'den (1566-1574) itibaren sürdürülmektedir.