Kraliçe 2. Elizabeth, prens ve eşi için onay verdi!

Kraliçe 2. Elizabeth, prens ve eşi için onay verdi!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Kraliyet Ailesi'nin Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle'ın durumunu ele aldıkları Sandringham'daki görüşmenin "çok yapıcı" geçtiğini açıkladı.

BBC Türkçe’deki bilgilere göre, kraliçe ile çift arasındaki görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada “Ailem ve ben Harry ve Meghan’ın genç bir aile olarak yeni bir hayat yaratma arzusunu tamamen destekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Çift, İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki görev tanımları netleşene kadar Kanada ve İngiltere’de yaşayacak.

“SAYGI GÖSTERİYORUZ”

Torunu ve eşinin İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki görevlerine devam etmesini daha çok tercih edeceklerini belirten Kraliçe 2. Elizabeth, “Fakat bir yandan ailemin değerli bir parçası olarak kalmaya devam ederken diğer yandan daha bağımsız bir hayat istemelerini anlıyor ve buna saygı gösteriyoruz” dedi.

“Bunlar ailemin çözmesi gereken karmaşık konular” diyen Kraliçe 2. Elizabeth, önlerinde yapılması gereken işlerin olduğunu fakat birkaç gün içinde bir sonuca ulaşılmasını talep ettiğini söyledi.

Prens Harry ve Meghan Markle ise görüşmede yeni hayatları için kamu kaynaklarını kullanmak istemedikleri konusunda net bir mesaj verdi.

Meghan Markle görüşmeye Kanada’dan telefonla katıldı.

“BASININ İDDİALARI DOĞRU DEĞİL”

İngiltere’de görüşme öncesi Prens Harry ve Prens William ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, Prens William’ın kardeşine “zorbalık” yaptığı iddiası reddedildi.

Times gazetesi, Sussex Dükü Prens Harry’nin ağabeyi Cambridge Dükü Prens William tarafından İngiltere Kraliyet Ailesi’nin dışına itildiğini öne sürmüştü.

İki kardeş ise yazılı açıklamalarında “Akıl sağlığı konularına çok önem veren iki erkek kardeş için, böylesi kışkırtıcı bir dil kullanılması saldırganca ve potansiyel olarak zarar vericidir” ifadelerini kullandı.

Prens Harry ve Meghan Markle, geçen hafta yaptıkları bir açıklama ile İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki üst düzey görevlerinden çekilmek istediklerini söylemişti.

Çift, Kraliyet Ailesi’nde “yenilikçi bir rol” üstlenmeyi ve “maddi bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmayı” planladıklarını belirtmişti.

İngiliz basını ise bugün Sandringham’da yapılan görüşmeyi “tarihi” ve “eşi benzeri görülmemiş bir zirve” olarak tanımlamıştı.