Küçük Alihan’ın Sinem Kobal tutkusu: Bir sesini duysam dünya benim olur

Küçük Alihan’ın Sinem Kobal tutkusu: Bir sesini duysam dünya benim olur

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Fesleğen köyünde yaşayan 9 yaşındaki Alihan Özkan'ın Sinem Kobal tutkusu, bütün köyü oyuncunun hayranı haline getirdi. Küçük Alihan "Seni seviyorum Sinem Kobal" yazarak sevgisini dile getirirken, köy halkı ünlü oyuncuyu çam ormanları ile kaplı köylerine davet etti.

Fesleğen köyünde yaşayan kamyon şoförü, üç çocuk babası Gültekin Özkan ile Ayşe Özkan’ın 9 yaşındaki oğlu Alihan Özkan’ın oyuncu Sinem Kobal hayranlığı Bodrum ve Milas ilçelerinde günün konusu oldu.

Doğduğu anda beynine oksijen gitmemesi nedeniyle rahatsızlık geçirip iki hafta yoğun bakımda kalan ve konuşmakta güçlük çeken Alihan Özkan’ın Sinem Kobal tutkusu köy halkını da etkiledi.

Sinem Kobal’ın oynadığı dizilerini hiç kaçırmadan izleyen Alihan Özkan sayesinde köy halkında da Sinem Kobal hayranlığı başladı.

“SİNEM ABLAMI ÇOK SEVİYORUM”

Evindeki odasını Sinem Kobal fotoğrafları ile donatan Alihan Özkan “Sinem ablamı çok seviyorum, fotoğraflarını okuluma bile götürüp arkadaşlarıma gösteriyorum. Belki bir gün benim de onunla bir fotoğrafım olur. Doğum yaptığını biliyorum, belki şimdi buraya gelemez ama bir telefon açsa görüntülü olarak kendisini görsem az da olsa konuşsam dünyalar benim olur” dedi.

“KÖYÜMÜZE BEKLİYORUZ”

Baba Gültekin Özkan ise şöyle konuştu:

* Önceleri dizinin başına oturup seyrederdi, sonra televizyonda hep aynı diziyi izlediğini fark edince sorduğumuzda ben Sinem ablayı çok seviyorum, dizilerini kaçırmak istemiyorum, diyerek sürekli dizilerini, onunla ilgili haberleri izliyordu.

* Alihan’ın dersleri çok iyi. Doğumda geçirdiği rahatsızlık nedeni ile heyecanlandığında konuşmakta zorluk çekiyor ama anlıyor konuşabiliyor.

* Alihan’ın Sinem Kobal sevgisi bütün köy halkını da etkiledi. Herkes Sinem Kobal hayranı oldu. Biz de SÖZCÜ gazetesi aracılığı ile değerli oyuncumuzu köyümüzde görmek ağırlamak istiyoruz.

* Sinem Hanım telefon ile arar bir de kısa süreli de olsa köyümüze gelirse hem Alihan, hem de köylümüz çok mutlu olacak.