Kulağına kar suyu kaçmadan hamsi kaçtı

Karadeniz'de son 4 gündür ağlara hamsi takılmıyor. Balık tezgahlarında da taze hamsi bulunmazken, az miktarda bulunan buzhane hamsi ise el yakıyor. Balıkçılar, bu yıl palamutun yok denecek kadar az olduğunu belirterek, hamsinin de daha soğuk sulara kaçtığını söyledi. İstanbul Balık Hali’nde vatandaşların en uygun fiyattan yiyecekleri balık ise uskumru…

Vatandaş, hamsinin daha lezzetli olması için kulağına kar suyu kaçmasını beklerken, Karadeniz’de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi balık tezgahlarını boş bıraktı. Soğuk suları seven balıklar da Rusya ve Gürcistan kıyılarına kaçtı. Hal böyle olunca balık fiyatları da tavan yaptı.

TEZGAHLARDA ÇEŞİTLER AZALDI

Vatandaşların sofralarındaki vazgeçilmezi olan hamsinin İstanbul Balık Hali'nde kasası 160 liradan satılırken, pazarlarda da fiyatı 15-20 lira arasında değişiyor.

İŞTE İSTANBUL’DAKİ BALIK FİYATLARI

İstanbul Balık Hali'nde; çipura 26, kutu hamsi 160, uskumru 9, levrek 16, lüfer (adet) 35, Akdeniz lüferi 70, ithal norveç somunu 40, palamut (çifti) 30, somon 20, kalkan balığı 160, alabalık 16, sazan 10 liradan satılıyor. Fiyatlar pazarlara gelince değişiklik gösteriyor.

BUZHANE HAMSİLERİ SATILIYOR

Samsun’da balıkçılık yapan Hamza Kılıç, bu yıl hamsinin bolca avlandığını belirterek, “Ancak havalar ısınınca hamsi bizim kıyılarımızı terketti. 4 gündür tezgâhlarda taze hamsi yok. Güneşi gören hamsi soğuk sulara kaçtı. Buzhaneden aldığımız hamsileri satıyoruz. Palamut bu yıl hiç olmadı. Kalkan, çinekop, kofana gibi balıklar şuan yok. Mevcut balıklarda az miktarda yakalanınca fiyatları yüksek oluyor” dedi. Tezgâhlarda bulunan buzhane hamsi 15, istavrit 15, mezgit 30-35, barbun 35-70, tirsi 15, levrek 35-40, çupra 40-70, deniz somonu 30 TL’den satılıyor.

10 GÜN DAHA SICAK OLACAK

Karadeniz Bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olduğunu dile getiren Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Kesimoğlu, “Şu an ki yaptığımız tahminlere göre önümüzdeki 10 gün içerisinde bir kar yağışı ve sıcaklıklarda herhangi bir düşüş beklemiyoruz. Bölgemiz şu an da yüksek basınç merkezinin altında. Yani hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde bu şekilde devam edecek. Etkili bir yağış veya soğuk hava beklemiyoruz” diye konuştu.