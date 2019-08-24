Kuruyan Karagöl için çalışma başlattılar

İnşaat, Çevre, Ziraat ve Jeoloji Mühendisleri odaları temsilcilerinden oluşan heyet Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile birlikte kuruyan Karagöl'ü yerinde inceledi.

TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Karagöl konusunda heyete bilgi veren CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “2009'da yeni mesire alanı için bir proje yapıldı. Burada bir takım toprak kaymaları gerçekleşti. Bu süreçle beraber Karagöl de kurudu. Gölde endemik bitkiler de mevcuttu” dedi.



YANLIŞ ÇALIŞMALARDAN KAYNAKLANDI

MHP Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Durdu ise Karagöl'ün doğal afetlerden değil, yanlış yapılan çalışmalar sonucu kaybolduğunu belirterek, “Karagöl'ün tekrar eski haline gelebileceğinin imkanı olup olmadığının merakı içindeyiz” diye konuştu.

Köy muhtarı Kenan Turan da “9 yıldan beri Karagöl'deki sancılı süreç devam ediyor. Göletin tekrar eski haline kavuşmasını umut ediyoruz” dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası temsilcisi Alican Saban ise “Bugün ve daha önce yaptıkları çalışmalar neticesinde tektonizma sonucu heyelan gölü olarak oluşmuş. Burada daha önce iyi niyetli bir çalışma gerçekleşmiş, gerçekleşen heyelan yüzünden de Karagöl bu hale gelmiş. Biz incelemelerimizi gerçekleştirdik. Çok yakında gölet hakkında bir rapor sunacağız” diye konuştu.