Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kylie Jenner ‘Rise and Shine’ın patentini aldı
Kylie Jenner ‘Rise and Shine’ın patentini aldı
Kylie Jenner para kazanmanın yollarını çok iyi bilen bir isim. Genç milyarder şimdi de günlerdir herkesin 'Rise and Shine' şarkısına gösterdiği ilgiden sonra, sözlerin patentini aldı...
Yaşam 24 Ekim 2019 - 11:59

Dünyanın en genç milyarderi unvanına sahip olan Kylie Jenner, geçen hafta kızı Stormi’nin odasına girip ‘Rise and Shine’ şarkısını söylerken bir Instagram story koydu ve bir anda sosyal medya sadece bunu konuştu.
Bir kısım dalga geçerken, bir kısım ise işi fırsata çevirdi ve hemen hemen tişört / sweatshirt tasarlayıp kısa yoldan para kazanmaya çalıştı. Ama tek akıllı onlar değildi… Kylie Jenner muhtemelen kendi üzerinden kazanç elde edilmesini istememiş olsa gerek, Rise and Shine sözlerinin patentini almış…

Kylie bu video söylediği Rise and Shine ile adeta gündemi değiştirdi…

Jenner’ın bu isimle bir marka kuracağı konuşulanlar arasında. Markanın içeriğinin ne olacağı bilinmiyor ama öngörülen içeriklerin başında çocuk giyim olabileceği konuşuluyor…

Tişörtlere bu fotoğrafı bastırıp satanlar oldu.