Kylie Jenner ‘Rise and Shine’ın patentini aldı

Kylie Jenner para kazanmanın yollarını çok iyi bilen bir isim. Genç milyarder şimdi de günlerdir herkesin 'Rise and Shine' şarkısına gösterdiği ilgiden sonra, sözlerin patentini aldı...

Dünyanın en genç milyarderi unvanına sahip olan Kylie Jenner, geçen hafta kızı Stormi’nin odasına girip ‘Rise and Shine’ şarkısını söylerken bir Instagram story koydu ve bir anda sosyal medya sadece bunu konuştu.

Bir kısım dalga geçerken, bir kısım ise işi fırsata çevirdi ve hemen hemen tişört / sweatshirt tasarlayıp kısa yoldan para kazanmaya çalıştı. Ama tek akıllı onlar değildi… Kylie Jenner muhtemelen kendi üzerinden kazanç elde edilmesini istememiş olsa gerek, Rise and Shine sözlerinin patentini almış…

Jenner’ın bu isimle bir marka kuracağı konuşulanlar arasında. Markanın içeriğinin ne olacağı bilinmiyor ama öngörülen içeriklerin başında çocuk giyim olabileceği konuşuluyor…