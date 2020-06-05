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Lady Gaga Instagram’ı artık sadece bağış için kullanacağını açıkladı
Lady Gaga Instagram’ı artık sadece bağış için kullanacağını açıkladı
Lady Gaga, corona virüsü ve George Floyd olaylarından sonra artık Instagram'ı sadece bağış yapanları paylaşmak için kullanacağını açıkladı...
Yaşam 5 Haziran 2020 - 13:47

Dünyaca ünla şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ve ABD’de öldürülen siyahi George Floyd olaylarından sonra aldığı bir kararla takipçilerini şaşırttı. Instagram hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan Gaga, aldığı karar doğrultusunda, bundan sonra kendiyle ilgili özel paylaşımlar yapmak yerine, sadece bağış yaptığı ve bağış çağırısı yapan hesapları duyurduğu içeriklere yer vereceğini açıkladı…

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