Lady Gaga Instagram’ı artık sadece bağış için kullanacağını açıkladı

Dünyaca ünla şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ve ABD’de öldürülen siyahi George Floyd olaylarından sonra aldığı bir kararla takipçilerini şaşırttı. Instagram hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan Gaga, aldığı karar doğrultusunda, bundan sonra kendiyle ilgili özel paylaşımlar yapmak yerine, sadece bağış yaptığı ve bağış çağırısı yapan hesapları duyurduğu içeriklere yer vereceğini açıkladı…