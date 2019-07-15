Lady Gaga ve Bradley Cooper birlikte yaşamaya başladı iddiası

Yaklaşık iki yıl önce A Star is Born - Bir Yıldız Doğuyor filmi için için bir araya gelen ve film gösterime girdikten sonra yakınlaşan Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın birlikte yaşadığı iddia ediliyor. Bradley'in Irina Shayk'tan bir ay önce ayrılması ise kafaları karıştırmıştı...

A Star is Born filminde başrolde yer alan Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın yaklaşık bir yıldır aralarında bir yakınlaşma olduğu söylentileri dolaşıyordu ama ortada hiçbir kanıt olmadığı için iddia olarak kalıyordu…

Aslında her şey çok açıktı. En son Las Vegas konserindeki göz göze diz dizi düet yapmaları ve Oscar gecesinde sahneye çıkarak, üstelik Bradley Cooper’ın sevgilisi ünlü model Irina Shayk’ın önünde samimi davranışları gündeme oturmuştu. İkilinin git gide yakın temas olması önce Gaga’nın nişanlısıyla ayrılmasına, ardından ise Bradley’in Irina ile yollarını ayırmasına neden oldu.

Geçtiğimiz gün ise öyle bir söylenti çıktı ki, kimse şaşırmadı… Denilene göre Lady Gaga, Bradley Cooper’ın evine taşınmış. Üstelik taşınmakla kalmamış, Irina’nın elinin değdiği her şeyi değiştirmek için, evi yeniden dekore etmeye de koyulmuş. Tüm bu iddiaları basına sızdıran ise Bradley’in komşuları… Bakalım yakında çıkıp aşklarını itiraf edecekler mi!