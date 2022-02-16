Konya’da lodos: Buz tepeleri oluştu

Konya'da Beyşehir Gölü sahiline lodosla sürüklenen buz parçalarının oluşturduğu buz tepeleri ilgi odağı oldu.

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Aralıklarla devam eden kar yağışı ve uzun süre etkili olan aşırı soğuk hava sebebiyle geçen ay Beyşehir Gölü’nün yüzeyi tamamen donarak buz kütleleriyle kaplandı. Uzun müddet buzlarla kaplı kalan Beyşehir Gölü’nde esmeye başlayan lodosla buzlar tamamen eridi. Lodosun kırarak kıyılara sürüklediği buz parçaları ise vatandaşların ilgisini çekti. Buz tepelerinin üzerine çıkan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erol Öksüz, gölde esmeye başlayan lodosun karaya yığdığı buz kırıklarının en az 3 metrelik bir yükselti oluşturduğunu belirterek bölgede uzun yıllardır böyle ilginç bir manzarayı görmediklerini söyledi.

Öksüz, “Akburun Mahallesi’nin kıyıları hala buz tabakasıyla kaplanmış durumda. Balıkçılık faaliyetleri ise teknelerin buzların üzerinde kaydırılarak açıklara ulaştırılmasıyla başka bir mevkiden yeni başlamış bulunuyor. Görenlerin çok hoşuna giden beğenilen bu manzarayı yakından görmek isteyenleri mahallemize davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi. (İHA)



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