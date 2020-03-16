Söğüt otu, keçimemesi, çoban ekmeği, kuşekmeği, badıma, madımalak gibi farklı isimlerle de bilinen madımak otu, kuzukulağıgiller ailesinin bir üyesidir. Doğada kendiliğinden yetişen, genç sürgünleri yenilen ve toprak üstüne yatık sürünücü sert gövdeli, yeşil yapraklı ve çok yıllık otsu bir bitkidir. Orta Anadolu mutfağında yaygın olarak kullanılan madımak otunun faydaları hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için derledik. Madımak otunun faydaları nelerdir? Madımak otu neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler...

İdrar arttırıcı ve idrar söktürücü olarak kullanılan madımak otu, antioksidan bakımından zengindir. Kurutulmuş yumrusundan hazırlanan çayı mide ve bağırsak hastalıklarıyla dizanteriye karşı antiseptik olarak kullanılır, ayrıca karın ağrısını ve ishali durdurur. Şimdi madımak otunun insan sağlığı açısından faydalarına gelin daha yakından bakalım. Madımak otunun faydaları nelerdir? Madımak otu neye iyi geliyor? İşte merak edilen cevaplar…

MADIMAK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Madımak otunun insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Madımak otu içerdiği bileşikler nedeniyle güçlü bir antioksidandır ve vücudu serbest radikallere karşı korur.

* Madımak otunun idrar söktürücü ve idrar arttırıcı özelliği bulunmaktadır. Bu yüzden vücutta oluşan ödemin kısa sürede atılmasını sağlar. Ayrıca sıkmidrara çıkılmasını sağlayarak böbreklerin temizlenmesine yardımcı olur.

* Madımak otu, yüksek kan şekeri sorunları olanlarda, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

* Madımak otu antiseptik özelliği sayesinde mide ve bağırsakta oluşabilecek hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

* Madımak otu kurutulup çay olarak demlendiğinde sindirim sistemini rahatlatır. Ayrıca, gaz söktürücü özelliği vardır.

* Madımak otunun damar büzücü etkisinden dolayı; basur, doğum kanamaları ve adet kanamalarında kullanıldığı bilinmektedir.

* Taze olarak tüketildiğinde zihin üzerinde canlandırıcı etkisi olan madımak otunun, zihin yorgunluğuna iyi geldiği bilinmektedir.