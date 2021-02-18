Madonna’nın kızı Lourdes Leon moda kariyerinde yükseliyor… Marka yüzü oldu

Pop müziğin efsane ismi Madonna’nın kızı Lourdes Leon, moda kariyerinde emin adımlarla yürümeye devam ediyor. 24 yaşındaki Leon, Marc Jacobs'un 2021 Bahar Kreasyonu’nun yüzü oldu.

Birbirinden renkli kıyafetlerle kamera karşısına geçen Leon, yeni tasarımları çarpıcı pozlarla gözler önüne serdi. Leon’un marka yüzü olması üzerine şirketten de bir açıklama geldi.

Açıklamada, “Marc’ın Madonna ile uzun süreli bir geçmişi var. Bu durum Lola’nın kampanyanın yüzü olması ve markanın gençlik ruhunu yansıtması için anlam kattı” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz aylarda Parade x Juicy ortaklığı için verdiği dikkat çekici pozlarla gündeme gelen Leon, moda kariyerinde ilk adımı Gypsy Sport’un 2018’deki defilesinde atmıştı.