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Malezya’da hayvanseverler ayakta: Köpeği kimyasal boyayla kaplan rengine dönüştürdüler
Malezya’da hayvanseverler ayakta: Köpeği kimyasal boyayla kaplan rengine dönüştürdüler
Malezya'da kaplana benzetmek için bir köpeği boyadılar. Hayvanseverler bunu yapanlara tepki göstererek harekete geçti.
Yaşam 4 Eylül 2020 - 12:24

Malezya’da sokaktaki bir köpeğin kaplana benzemesi için siyah ve turuncuya boyandığı ortaya çıktı. Köpeği fark eden Persatuan Haiwan Malezya adlı hayvan hakları derneği, bunu yapanların cezalandırılması için harekete geçti.

Fotoğraf: DHA

Dernek, köpeği boyayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çağrıda bulunurken, yetkililerin suçluyu bulmaya çalışıp çalışmadığı hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları da duruma tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcısı Jessie Jye şunları söyledi: “Köpek, tüm kimyasallardan arınmak için banyo yapmalı ve tüyleri tıraş ettirilmeli. Üzgünüm, bunu sana yapanı unutma, unutturma” dedi. (DHA)

Son güncelleme: 13:16 - 04.09.2020
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