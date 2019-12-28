Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, koleksiyonuna kentin sosyal belleğinde önemli yeri olan bir otomobili de ekledi.

Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilip müzeye dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi-Dilek Sabancı Sanat Galerisi, artık kentin tarihine tanıklık eden bir otomobile de ev sahipliği yapıyor…

28 YILLIK TAKSİ…

1913'te Mardin'de dünyaya gelen ve lakabını bu bölgede yardım eden anlamındaki ‘muin' sözcüğünden alan ve Soyadı Kanunu'nun çıkmasıyla beraber ‘Özyardımcı' soyadını kullanan Yahya Muin, 1930'lardan itibaren kardeşi Salih'le birlikte farklı markalarda ABD yapımı otomobil, kamyon ve otobüsleri Mardin'e getirdi, alım satımını yaptı.

Muin'in, dönemin koşullarında yüksek bir fiyata satın aldığı ve taksi olarak kullandığı kiremit renkli 1952 model Chevrolet otomobil, 28 yıl Mardinlilerin yanı sıra, buraya gelen siyasetçi, bürokrat ve hakimlere hizmet etti. Kâh düğün konvoylarında kâh adli keşif gezilerinde de kullanılarak Mardin'in günlük hayatında önemli bir yere sahip oldu. Yahya Muin'in 2007'deki vefatının ardından çocuklarının Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi-Dilek Sabancı Sanat Galerisi'ne bağışladığı otomobil, hikayesinin ve Mardin sosyal hayatında üstlendiği önemin aktarıldığı panolar ve özel hazırlanan “Mardin'den Bir Otomobil Hikayesi” adlı belgeselle birlikte izleyicilerle buluştu.