Masrafları yüzünden çiftler evlilikten kaçınıyor

İngiltere'de evliliği teşvik eden bir vakfın gerçekleştirdiği araştırmaya göre, her on gençten dokuzu evlenmek istiyor ancak birçoğu törenler, resepsiyonlar ve balayı için gereken harcamalar yüzünden evlenemiyor.

Araştırma, düğün organizasyonu yapan web sitelerinin de yaklaşık 373 bin liralık düğün masrafı çıkardıklarını ortaya çıkardı.

DÜĞÜNDEN ÇOK DAHA FAZLASI

İngiltere'deki Evlilik Vakfı Kurucusu Sir Paul Coleridge şunları söyledi: “Pandeminin getirdiği kısıtlamaların bir yararı da çiftlerin, evliliğin gösterişli bir partiden çok daha fazlası olduğunu anlamış olması.”

Vakfın, 2 bin yetişkin İngiliz ile gerçekleştirdiği ankete göre; 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerin %29’unun düğün maliyeti daha düşük olursa evleneceklerini söylediği ortaya çıktı.

Gençlerin %87’si evlenmek istediğini söylerken, evlilik isteğinin gelir sınırlarına göre de değişkenlik gösterdiği gözlemlendi. Daha yüksek gelirli olanların %91’i, düşük ücretli işlerde çalışanların ise %80’i evlenmeyi umuyor.

EKONOMİK GELİR EVLİLİK DURUMUNU BELİRLİYOR

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, yarı vasıflı işçi olarak sınıflandırılan kişilerin %33’ünün evli olduğunu, buna karşın üst düzey yöneticilerin, doktorların, avukatların ve baş öğretmenlerin %76’sının evli olduğunu gösterdi.

Araştırma; corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle bazı çiftlerin, düğün için büyük harcamalar yapmaktan kaçınma konusunda ikna olduklarını da söyledi. Önümüzdeki haftadan itibaren İngiltere’de düğünler, tören ve resepsiyonlarda 30 kişi sınırı ile devam edebilir.

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