Mate çayı nedir? Mate çayının sağlığımıza faydaları nelerdir?

Mate çayı A, C ve E gibi vitaminler ile kalsiyum, demir ve manganez gibi minerallere sahiptir. Paraguay çayı olarak da bilinen Mate çayının sağlık açısından faydalarından bazılarını haberimizde sizler için derledik. Mate çayı nedir, faydaları nelerdir? Mate çayı neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler...

Mate yaprağında A, C, E, B1, B2, B3 ve B5 vitaminleri ile klorofil, kalsiyum, manganez, demir, selenyum, potasyum, magnezyum, fosfor ve protein yapı taşı olan 15 farklı aminoasit türü bulunmaktadır. Peki, mate çayı nedir? Mate çayının faydaları…

MATE ÇAYI NEDİR?

İçerdiği yüksek orandaki vitamin ve mineraller nedeniyle mate çayı, sağlığa pek çok faydası bulunan yerba mate bitkisinin yapraklarından elde edilen şifalı bir bitkidir. Brezilya ve Paraguay'da yetişen mate bitkisi yüksek oranda kafein içerir.

MATE ÇAYININ BAŞLICA FAYDALARI

– Mate çayı antioksidan bakımından çok zengindir

– Mate önemli bağışıklık arttırıcı özelliklere sahiptir

– Yaşlanma belirtilerini yavaşlatabilir

– Kanı detoksifiye edebilir ve birçok kanser türünü önleyebilir.

– Stres ve uykusuzluğun azaltılmasına yardımcı olur.

– Yeşil çaya göre yaklaşık % 90 daha fazla antioksidan bulunur

– Mate, safra ve diğer mide asitlerinin artan üretimini uyararak sindirime ve ağız kokusuna katkıda bulunabilecek mide bakterilerini azaltmaya yardımcı olur.

– Mate çayı, bünyesinde barındırdığı fitokimyasallar sayesinde kalp ve damar hastalıklarını önler.

– Romatizmadan kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu özellikleri bulunur.

– İştahınızı keserek sindirim sisteminizi rahatlatır. – İdrar söktürücü fonksiyonu vardır.

– İçerdiği kafein ve klorojenik asit sayesinde zihinsel ve fiziksel yönden yorgunluğu alır.

– Diyabetli bireylerde kan şekerini düşürebileceğini göstermiştir.

– Gırtlak ve mesane kanserini yavaşlattığı bilimsel araştırmalar tarafından ortaya konmuştur.