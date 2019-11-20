Meghan Markle dedikoduları bitirecek belgeleri mahkemeye sundu

Sussex Düşes’i Meghan Markle, Prens Harry ile sevgili olduğu günden bu yana bir türlü İngiliz basının sempatisini kazanamadı. Evlendiklerinde işler değişir gözüyle bakılsa da, bulvar basını şiddetini artırarak Markle’ı acımasızca eleştirmeye devam etti.

Yediği, içtiği, giydiği, yaptığı her şey basına konu oldu. Özel jetinin yarattığı hava kirliliğinden, yaptığı baby shower’a, Harry ile taşındıkları Windor’daki evine yaptığı harcamalardan özel hayatına kadar pek çok konuda eleştirilen Düşes, sonunda ‘İngiliz Bulvar Basını’ ile hukuki mücadele vermeye karar verdi ve dava açtı.

Markle, geçen gün ise mahkemeye belgeler sundu. Bu belgelerle hakkında çıkan tüm dedidokuları bitirmeyi amaçladığı düşünülen Düşes, lüks harcama yaptığına ilişkin haberleri belgeleriyle yalanladı. Meghan Markle’ın avukatları, İngiliz DMG Media şirketini, Markle hakkında olumsuz imaj oluşmasına yol açan, “gerçek olmayan haberler yayımlamakla” suçladı.

Bu haberler arasında Markle'ın Windsor'daki evine 6500 dolarlık bakır küvet, 650 bin dolarlık ses yalıtımı, bir yoga stüdyosu, bir tenis kortu ve misafir evi yaptırdığı iddiaları vardı.

People dergisinin haberine göre, Markle'ın avukatlarının mahkemeye sunduğu belgelerle, haberde bahsi geçen malzemelerin hiçbirinin alınmadığı ve söylenenlerin tamamen yalan olduğu belirtildi.Belgeler ayrıca medya şirketini, Markle'ın onayı olmadan, babasına yazdığı özel bir mektubu basmasıyla, “Düşes'in babasıyla olan ilişkisinin kasıtlı olarak yanlış bir resmini göstermekle” suçladı.

Mahkeme belgeleri ayrıca Markle'ın annesini baby shower partisine davet etmediği haberinin doğru olmadığı ve Düşes'in annesinin o dönemde işi gereği partiye katılamadığı bilgisine de yer verdi.

