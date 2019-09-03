Meghan Markle itibarını kurtarmak için bir ajansla anlaştı

Meghan Markle, iddialara göre, ünlülerin itibarını kurtaran bir halkla ilişkiler şirketi ile anlaşmış. Ne var ki bundan kraliyetin haberi olmadığı gibi, geleneklere de aykırı bir davranış olduğu söyleniyor...

Meghan Markle, itibarını kurtarabilmek için çocuk taciziyle sulanan Michael Jackson ve oyunculara cinsel tacizle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein'in itibarını kurtarmak için çalışan halkla ilişkiler firması ile çalışmaya başladı. Hillary Clinton, Natalie Portman, Ben Affleck, Bon Jovi, Aerosmith, Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake, Jennifer Lopez ve Snoop Dogg gibi isimlerle de çalışan şirketle, bir iddiaya göre kraliyetten habersiz anlaşma yapan Markle’ın geleneklere aykırı bir hareket yaptığı konuşuluyor.

Markle'ın PR şirketiyle anlaşması konusunda sarayın içinden bir kaynak, “Bir kraliyet ailesi üyesinin kendisini temsil etmesi için bir Hollywood firmasıyla çalışması, en hafif deyimiyle geleneklere aykırı” dedi.

Meghan’ın böyle bir hamle yapmasının belli başlı nedenleri de var tabii. Örneğin son dönemde eşi Prens Harry ile birlikte sık sık özel jetle seyahat edip çevre duyarlılığı konusunda ikiyüzlü oldukları ve halkın parasını özel lükslerine harcadıkları gerekçesiyle tepki toplamıştı. Ayrıcı sürekli Kate Middleton ve Prens William çiftiyle arasının kötü olduğu haberleriyle gündeme gelmekten rahatsızlık duyan Markle, PR şirketinin, tüm bu olumsuz haberleri unutturacağını düşünüyormuş. Şirket, Düşes'in Sussex Royal adlı yardım vakfının işlerini ön plana çıkaracağı öğrenildi.

