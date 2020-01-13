Meghan Markle ve Prens Harry, ABD Başkanı Trump görevi bırakırsa Los Angeles’a taşınabileceklerini söyledi

Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet görevlerini bıraktıklarını açıklamalarının ardından hayatlarını Kuzey Amerika ve İngiltere'de eşit zamanlı olarak geçireceklerini duyurmuştu. Çift, Kanada'da yaşamayı planlasa da aslında hem ev hem iş açısından hedeflerinin ABD'nin Los Angeles kentinde oturmak olduğu öğrenildi.

Ne var ki taşınmada bir engel ortaya çıktı. Donald Trump karşıtlığıyla bilinen Meghan Markle, başkan görevdeyken şehre gitmek istemiyor. Daily Mail'in haberine göre, çiftin Los Angeles'ta ev kurma hedefi, ancak Donald Trump'ın başkanlık görevini bırakmasının ardından gerçek olabilecek.

Markle, 2016 yılında Trump'ı açıkça eleştirmekten çekinmemiş, “bölücü” ve “kadın düşmanı” olarak adlandırmıştı. Oğlu Archie'yi 6 Mayıs 2019'da dünyaya getiren Sussex Düşesi ayrıca, doğum iznini, Trump'ın başkan seçildikten sonra Birleşik Krallık'a yaptığı ilk resmi ziyaretle aynı zamana denk getirmişti.