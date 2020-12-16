Meghan ve Harry’den bir proje daha! Spotify’la da anlaştılar

Meghan ve Harry’den bir proje daha! Spotify’la da anlaştılar

Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra bir iş anlaşmasına daha imza attı. Çift, Netflix'in ardından bu kez de Spotify için içerikler üretecek.

İngiltere’de Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, maddi özgürlüklerine kavuştuktan sonra birbiri ardına anlaşmalar yapmaya devam ediyor.

Çift, ABD merkezli dijital yayıncılık platformu Netflix’le yaptıkları anlaşmanın ardından bu kez de dijital müzik devi Spotify ile iş birliğine gitti. Harry ve Meghan’ın kurduğu Archewell Audio ile İsveçli şirketin anlaşması birden fazla yılı kapsıyor. Ücret konusu ise resmi olarak açıklanmadı.

‘BAĞLI OLDUĞUMUZU HATIRLADIK’



Netflix’e belgesel, film ve şov programları yapması beklenen çiftin, Spotify için ise zaman zaman konuk da ağırlayacakları podcastler oluşturacağı belirtiliyor.

Yeni yıldan sonra başlayacak proje için bir tanıtım yayınlayan Harry ve Meghan, “Podcast bize bir an durup dinlemeyi ve karşındakiyle bağlantı kurmayı hatırlatıyor. 2020’nin zorlukları düşünülürse, birbirimizin hikayelerini dinlemek için bundan daha önemli bir zaman olamazdı. Birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu hatırladık” dedi.

Spotify’ın baş içerik sorumlusu Dawn Ostroff, çiftin yeni yıla özel bir podcast de yayınlayacağını belirterek, “Sussex Dükü ve Düşesi California’da yaşıyor olabilir ancak onların seslerinin gücü dünya vatandaşı olmalarından geliyor” ifadelerini kullandı.