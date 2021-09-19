Merhametli olmak da zor artık bu dünyada

Gönül Güler, evinde ve bahçesinde 80 kedi ile 2 köpeğe bakıyor. Emekli maaşını onlara harcıyor, yetmezse kredi çekiyor. “Sokağa bırakamıyorum çünkü zehirliyorlar” diyor.

İsmail AKIN

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Gönül Güler (52), Antalya'da yaşayan bir hayvansever… Bahçesinde 80 kedi, iki de köpeğe bakıyor. Kimini sokakta bulup bakımını üstlendi, kimisi de koliyle kapısına bırakıldı. Emekli maaşının neredeyse tamamını onlara harcıyor. Hiçbir kurum, kuruluş ya da kişiden yardım alamadığını belirtiyor. Yardım bir yana, beslediği kediler yüzünden mahalleliden sürekli tehdit aldığından yakınıyor. Çocukluğundan beri hayvanlarla büyüdüğünü ve onları sevdiğini aktaran Güler şunları anlattı:

– Son 12 senedir yoğun şekilde canlara bakıyorum. Birilerinin onlara sahip çıkması gerekiyordu. Sokakta bulduğum 60'a yakın kediyi tedavi ettirip yuvalandırdım. 3 yıl, 5 yıl sonra bahanelerle ve hamile bir şekilde geri getirdiler. Dolayısıyla onların yavruları da bende kaldı. Daha çok bu insanların merhametsizliği beni onlara itti.

– Evimde ve bahçemde 80 kedi ve 2 köpeğim köpeğim var. Sokağa bırakamıyorum, çünkü zehirliyorlar. Bir kez denedim, 20'ye yakın kedim zehirlendi 1 saat içinde. Kıt kanaat geçinen bir insanım. Emekli aylığımı onlara harcıyorum. Bir günde 2 ya da 3 kediyi kliniğe götürüyorum. Onları bırakacak mıyım, hayır. Kendimden vazgeçiyorum ama onların hiçbir ihtiyacından vazgeçmemeye çalışıyorum. Hiç kimseden yardım gelmiyor. Kredi çekiyorum. Ödeyemediklerim var. İcraya verilenler var. Şu anda 90 bine yakın klinik borcum var. Hiçbir yerden bir kuruş destek alamıyorum. Merhametli olmak da zor bu dünyada.

KEDİLERE ZEHİRLİ ET ATTILAR

Gönül Güler, ev sahibi ve mahalleliyle sıkıntılar yaşıyor. Güler “Bahçemdeki kedilere zehirli et parçaları attılar. Penceremin sinekliğinden sulandırılmış fare zehiri atıp kedilerimin ölmesine sebep oldular. Yani merhametsizliğin dibini yaşadım ben” dedi.