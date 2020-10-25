Mersin’de Çocuk felcine karşı farkındalık etkinliği

Mersin'de Mezitli Belediyesi öncülüğünde 24 Ekim Dünya Çocuk Felci Farkındalık Günü bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinliğe katılan ve kırmızı tişört giyen çocuklar, duvarları gönüllerince rengarenk boyadılar.

Çocuk felcinin önlenebilir bir rahatsızlık olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, trafiğe kapatılan cadde üzerindeki duvarı rengarenk el izleri ile donattılar. Etkinlikte trafik güvenliği için görev alan polislerin çocuklarla birlikte duvarlara resim yapması keyifli görüntülere sahne oldu. Rotary Kulüpleri 1442. Bölge Guvernör Yardımcısı Taner Gürağaç yaptığı konuşmada, Rotary Kulüpleri olarak Dünya genelinde gerçekleştirdikleri etkinlikler ile 200 milyondan fazla çocuğun aşılanmasına önayak olduklarını söyledi.

TEMİZLİK KONUSUNDA DERS ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR

Toplumsal sorunlara dikkat çekmek amacıyla daha önce farklı alanlarda Rotary Kulpleri ile işbirlikleri yaptıklarına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Maalesef hala dünyamızda çok küçük insani ihtiyaçları karşılayamaz durumda olan bölgeler var. Hala içme suyu sıkıntısı çekilen yerler var. Bugün de çocuk felcine karşı farkındalık yaratmak ve küçükte olsa dikkat çekmek amacıyla bir araya geldik. İnsan yaşamına olumlu etki edecek her ne varsa Mezitli Belediyesi olarak orada olmak istiyoruz. Pandemi sürecinde de bunu daha iyi şekilde gördük. Umarım bu pandeminin yarattığı alışkanlık kalıcı ve sürdürücü olur. Bizim özellikle temizlik konusunda ders çıkarmamız gerekiyor. Eğer tedbir alırsak, temiz olursak birçok hastalığı önleyebiliriz” diye konuştu.

Duvarın boyanmasının ardından farkındalık yaratma adına Mezitli Belediyesi’nin üstü açık otobüsleriyle şehir turu da gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, çocukların sevgi gösterilerine Mezitlililer alkışlarla karşılık verdi. Şehir turunda çocuklara, Mezitli Belediyesi Tirat Mutfak Atölyesi ve Gönüllü Serası gezdirilerek misafir edildi.