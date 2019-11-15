‘Minik ‘Ponçik’ cerrahi müdahaleyle hayata tutundu

Mersin'de sahibi tarafından terk edilen ve doğuştan anüsü olmadığı için en çok 1 hafta yaşayabilmesi öngörülen 'Ponçik' isimli yavru kedi, veteriner hekimlerin başarılı müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi´ne getirilerek, sahibi tarafından doğuştan anüsü olmadığı nedeniyle terk edilen ‘Ponçik’ isimli Scottish Fold cinsi yavru kedi, uzman veteriner hekimler tarafından muayene edildi.

Yapılan ilk muayenede Ponçik´in doğuştan anüsü olmadığı için dışkısının bağırsağını parçalayarak üreme organından çıktığı belirlendi. Henüz 2,5 aylık olan ve katı gıdaya geçmediği için bugüne kadar yaşadığı öğrenilen Ponçik, tam 2,5 saat süren başarılı bir cerrahi müdahaleyle hayata döndürüldü.

Başarılı geçen ameliyat sonrasında bakımevinde tedavisi devam eden Ponçik, sağlığına kavuştu.