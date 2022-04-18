Boşanacağı iddia edilen Monaco Prensesi ailesiyle mutluluk pozu verdi

Monaco Prensi Albert ve eşi Prenses Charlene, Paskalya Bayramı'nı kutlamak için aile fotoğraflarını paylaştılar.

Sozcu.com.tr

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Monaco Prensi Albert ve Prenses Charlene, Paskalya Bayramı’nı ailelerinin bir fotoğrafını paylaşarak kutladılar.



Daily Mail’in haberine göre, ailenin kasım ayından bu yana ilk kez birlikte fotoğraflandığı düşünülüyor. Fotoğraf, Prens Albert’in ikinci kez Covid-19’a yakalanmasından birkaç gün sonra geldi.

Fotoğraflar, sarayın yanı sıra Prenses Charlene tarafından Instagram’da da “Mutlu Paskalyalar” mesajıyla paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta çift, yedi yaşındaki ikizleri Prenses Gabriella ve Prens Jacques ile birlikte görülüyor.



Saray, perşembe günü, ilk kez Mart 2020’de Covid-19 testi pozitif çıkan ilk Devlet Başkanı olan Prens Albert’in ikinci kez aynı rahatsızlığa yakalandığını doğruladı.

UZUN ZAMANDIR EVİNDEN UZAKTAYDI

Prenses Charlene, Monaco Sarayı’nın “derin bir genel yorgunluk hali” olarak adlandırdığı durum da dahil olmak üzere, sağlık sorunlarıyla savaşırken ailesinden uzun süre ayrı kaldı. Prenses, en son İsviçre’deki lüks bir klinikte 4 ay boyunca tedavi görmüştü. Tedaviden önce de Güney Afrika’da uzun süre kalması boşanma iddialarını körüklemişti.

Daha sonra mart ayı başlarında ailesiyle birlikte olmak için Monaco’ya döndü. Saray tarafından bu ayın başlarında yayınlanan bir açıklamada, “Önümüzdeki birkaç hafta, Prenses Charlene’in resmi görev ve taahhütlerine kademeli olarak devam etmeden önce sağlığını daha da güçlendirmesine izin vermeli” denildi.

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