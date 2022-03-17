Tedavi gören Prenses Charlene’in klinik ücreti dudak uçuklattı

Monaco Prensesi Charlene'in hastalığı nedeniyle dört ay boyunca tedavi gördüğü, İsviçre'deki lüks kliniğin haftalık ücretinin yaklaşık 700 bin TL (43 bin Euro) olduğu öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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Bild’in haberine göre, İsviçre’deki Clinic Les Alpes kliniğinde dört ay geçiren Prenses Charlene, 4 ay için ödediği 11 milyon 200 bin TL karşılığında, tükenmişlik hastalığı rahatsızlığı için tedavi oldu.

44 yaşındaki prenses, Güney Afrika’dan döndükten sonraki birkaç gün içerisinde kliniğe kabul edildi. Birçok sağlık sorunu yaşayan Prenses Charlene, bu nedenle uzun zamandır Monaco Prensliği’ndeki evinden uzaktaydı.

PRENSES İYİLEŞTİ VE EVİNE DÖNDÜ

Pazar günü Monaco’daki saraydan yapılan açıklamada, Monaco Prensesi Charlene’in kraliyet görevlerine dönmeden önce iyileşmesine devam edeceği söylendi.

Resmi açıklamada, “Doktorlarına göre, giderek iyileşen Majesteleri Prenses Charlene, artık prenslikteki nekahet dönemine kocası ve çocukları ile devam edebilecek” denildi.

30 uzmanın çalıştığı Clinic Les Alpes, dünyanın en iyi ruh sağlığı ve bağımlılık kliniklerinden biri olarak görülüyor. Klinik, tedavi paketi olmadan da geceliği 13 bin TL’ye (800 Euro) kiralanabilen 27 adet oda ve süite sahip.

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