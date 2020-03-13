Muğla’da arıcıya büyük destek

Ürettiği yüzde 75'lik çam balıyla Türkiye'nin yüzde 92'lik üretimiyle dünyada ilk sıraya oturmasına neden olan Muğla'da arıcıların çok daha iyi üretim yapabilmeleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında protokol imzalandı. Protokol gereği Kooperatife bal dozajlama modülü, emniyet bandı ısı tüneli, polen kurutma makinesi, plastik palet ve krom çalışma tezgahı verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi arı ürünlerinin geliştirilmesi, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretimin devam ettirilmesi, tüketiciye doğru ürünün ulaştırılmasının sağlanması ve Muğla çam balının tanınırlığının arttırılması amacıyla Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol imzaladı.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE KATKISIZ BAL

Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Benzer “Kooperatifimiz bölgemizdeki arıcılarımız tarafından kuruldu. 1972 yılından bu yana üreticilerimiz ürettiği bal ve bal ürünlerini kendi imkanlarımızla satın alıp paketleyip satışa sunduk. Belediyemiz üreticiye verdiği önemden dolayı kooperatifimize üretimimizde kalitemizi arttırmak için çok büyük bir destek sağladı. bal dozajlama modülü, emniyet bandı ısı tüneli, polen kurutma makinesi, plastik palet ve krom çalışma tezgahı verdi. Bizde bu sayede üreticiden tüketiciye katkısız ürün sunuyoruz. Bu destekten dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

GÜRÜN: “KÖYLÜMÜZ TEKRAR MİLLETİN EFENDİSİ OLACAK”

Kooperatiflerle güç birliği yaparak Muğla'da marka değeri yüksek ürünler üreteceklerini, kıyısa ve kırsal Muğla'nın birlikte kazanacağını söyleyen Başkan Gürün şöyle konuştu:

* Muğla'mızda nüfusun yüzde 60'ı kırsalda yaşıyor. Muğla sadece turizm kenti değil aynı zamanda başat ürünleri ile bir tarım ve hayvancılık kentidir. Yüzde 68 orman varlığı ve arıcıları ile ülke çam balının yüzde 75'ini karşılayan Muğla'da kooperatiflerimize destek olarak balımızın marka değerini arttırıyoruz.

* Üreticilerimizin yani Muğla'mızın kazanması için arıcılıkla uğraşan kooperatiflerimize malzeme desteği sağlıyor, ürettikleri üründen daha fazla gelir elde etmelerini amaçlıyoruz. Markamızı oluşturarak önce büyük bir saha olan kıyısal Muğla'mızda, sonra tüm Türkiye'de ürünlerimizin tüketiciye ulaşmasını sağlayacak, üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacağız.