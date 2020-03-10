Bal kabağı, güçlü bir vitamin ve mineral kaynağıdır. İçeriğinde yüksek miktarda; A, vitamin B, vitamin E, demir, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor ve posadan gibi vitamin ve mineraller bulunur. Beta- Karoten bakımından da zengin olan bal kabağı göz sağlığından kalbe kadar birçok hastalığa karşın direnç sağlar. Şimdi, bal kabağı neye iyi geliyor? Bal kabağının faydaları nelerdir? Gelin daha yakından bir göz atalım.

Kavun ve karpuz da içeren Cucurbita ailesine ait bir sebze olan bal kabağı, Türkiye'de genellikle tatlı yapımında kullanılmasına rağmen dünya çapında diğer türdeki yemeklerin malzemesi olarak da tercih edilir. Tüm dünyada Cadılar Bayramı'nın sembolü olarak ün kazanmış bal kabağı, kendine özgü görünümü ve enteresan tadı ile bilinir. Peki, bal kabağı neye iyi geliyor? Bal kabağının faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

BAL KABAĞI NEYE İYİ GELİYOR?

Bal kabağının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Bağışıklık sistemindeki serbest radikalleri temizleyerek, kış aylarında sıklıkla yaşanan grip ve nezle gibi üst solunum yolları hastalıklarını önler.

* Beta karoten, vücudun kanserden korunma yeteneği ile ilişkili olan güçlü bir antioksidan olan A vitaminine dönüştüğü bir provitamin. Beta karoten, hücreleri korumak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve üreme sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için bir rol oynadığı düşünülmektedir.

* Bal kabağı, potasyum, magnezyum ve demir gibi kan basıncını düzenleyen minerallerle yüklüdür. Bu mineraller kırmızı kan hücrelerine oksijen sağlamak için gereklidir.

* Kabak, niasin, riboflavin, B6 ve folat gibi iyi bir B vitamini kaynağıdır. Niasin dolaşımı iyileştirir ve bu nedenle akne tedavisinde faydalıdır. Folat, hücre yenilenmesini ve yenilenmeyi iyileştiren dolaşımın artmasına yardımcı olur.

* Kabak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kollajen üretimini arttırmak için bilinen bir antioksidan olan iyi bir C vitamini kaynağıdır. Dahası, demir emilimini de kolaylaştırır ve çalışmalar, erken yaşlanmayı önleyebilecek oksidatif stresi azalttığını göstermektedir.

* Kabak, bir tür antioksidan olan karotenoidler bakımından zengindir. Karotenoidler mide, pankreas, boğaz ve meme kanseri riskini azaltma ile bağlantılıdır. Bu tür antioksidanları düzenli olarak diyetinize dahil etmek, kansere yakalanma riskinizi büyük ölçüde azaltabilir.

* Kolajen maddesinin üretimini artırarak cildin daha parlak ve genç görünümünü destekler.

* Kabaklar lifte yüksek ve kaloride düşüktür. Bu, gün boyunca genel gıda alımınıza ekstra bir şey eklemeden kendinizi tok hissetmeniz anlamına gelir. Tok hissetmek için sağlıklı bir yol arıyorsanız, besin açısından zengin bal kabağı iyi bir seçimdir.