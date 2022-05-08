Müzayede de şaşkınlık: Rekor fiyata satıldı

İsviçre markası Audemars Piquet'nin Royal Oak isimli bir modeli açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

İsviçreli saat markası Audemars Piguet’nin ürettiği ikinci Royal Oak olan çelik kasa saat düzenlenen açık artırmada rekor fiyata satıldı.

Gerald Genta tasarımı saat beklentinin 5 katına çıkarak tam 1.1 milyon dolara alıcı buldu. Müzayede evi alıcının kim olduğunu açıklamadı.

Markanın ürettiği ikinci Royal Oak olan ve 1972 Basel saat fuarında sergilenen dört modelden birisi olarak öne çıkan saat, moda ve tasarım dünyasında gündem oldu.

Özellikle pandemi döneminde Audemars Piguet, Patek Philippe ve Rolex gibi markaların değer kazanmasıyla müzayedede ulaşılan rakam bir rekor kırdı.

1972 yılında piyasaya çıktığı dönemde köşeli tasarımları sebebiyle eleştirilen saat son dönemde lüks saat segmentinde dikkat çekiyor.

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