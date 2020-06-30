Nane (mentha x piperita), nane ailesinden aromatik bir bitkidir. Nane yağı, nane yapraklarından elde edilir ve çok çeşitli amaçlarla kullanılır. Dünyanın en kullanışlı ve ferahlatıcı yağlarından biri olan nane yağının tıbbi amaçlarla kullanımı, eski Mısır, Yunanistan ve Roma dönemlerine kadar uzanır. Peki, nane yağının faydaları nelerdir? Nane yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Nane yağı; irritabl bağırsak sendromu (IBS), mide bulantısı ve diğer sindirim sorunları, ayrıca soğuk algınlığı ve baş ağrıları dahil olmak üzere çeşitli durumlar için bir tedavi, kaşıntı, kas ağrısı ve baş ağrısından kurtulmak için topikal bir uygulama, gıdalarda ve ağız gargaraları gibi ürünlerde aroma maddesi, sabunlara ve kozmetik ürünlere taze, hoş koku katmak için kullanılır. Şimdi, nane yağının faydaları nelerdir? Nane yağı neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim.

NANE YAĞI HAKKINDA KISA BİLGİLER

– Nane, Akdeniz’e özgü çok yıllık bir bitkidir, ancak aynı zamanda ABD, İtalya, İngiltere ve Japonya’da da yetiştirilmektedir.

– Tırtıklı yaprakları ve açık pembeden leylak rengine kadar değişen, konik bir şekilde büyüyen çiçekleri ile tanımlanabilir.

– Nanenin yağı yaprakların altındaki hücrelerde bulunur ve taze veya kısmen kurutulmuş bitki yapraklarının buharla damıtılması işlemiyle toplanır.

– Nane yağı, lavanta yağı ile birlikte dünyanın çok yönlü olarak kullanılan yağlarından biri olması ile ünlüdür.

Nane yağının ana kimyasal bileşenleri menthol, menthone ve 1,8-cineole, mentil asetat ve isovalerate, pinene, limonene ve diğer bileşenlerdir.

– Bu bileşenlerden en aktif olanı menthol ve menthone’dur. Mentolün analjezik olduğu bilinmektedir ve bu nedenle baş ağrısı, kas ağrıları ve iltihaplanma gibi ağrıyı azaltmak için faydalıdır.

– Menthone’un analjezik olduğu da bilinir, ancak antiseptik aktivite gösterdiğine inanılmaktadır. Canlandırıcı özellikleri yağa enerji verici etkilerini verir.

NANE YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Nane yağının sağlık açısından yaralarından bazıları şunlardır:

* Mide ağrılarını azaltır.

* Baş ağrılarını hafifletir.

* Hafif öksürüğü giderir.

* Kötü kokan nefesi tazeler.

* Zihinsel odaklanmayı iyileştirir.

* Sindirim sorunlarını giderir.

* Karın ağrısını azaltır.

* Mide bulantısını azaltır.

* Kaşıntıyı azaltır.

* Enerjiyi artırır.

* Kasları yumuşatır, ağrıları giderir.

* Hazmı kolaylaştırır.

* Burun tıkanıklığı, sinüzit, astım, bronşit ve soğuk algınlığına iyi gelir.

* Saçlarda oluşan kepeği giderir.

* Dudak çatlaklarını önler.

* Alerjiyi rahatlatır.

* Ateş düşürücüdür.