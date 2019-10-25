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NASA yöneticisi açıkladı! Gözler 2022 Aralık’ta
NASA yöneticisi açıkladı! Gözler 2022 Aralık’ta
NASA, 2022'de Ay'a golf arabası büyüklüğünde bir robot göndereceğini açıkladı. Robot, Ay'daki yüzeyin altındaki su birikintilerini arayacak. VIPER isimli su bulma robotunun 2024 yılında yapılması planlanan ‘Ay’a Yolculuk’ programına yaşamsal kaynak sağlaması planlanıyor.
Yaşam 25 Ekim 2019 - 22:48

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, Cuma günü Washington’daki Uluslararası Astronomi Kongresi’nde yaptığı açıklamada, “VIPER su kaynağının nerede olduğunu değerlendirecek. Suyu karakterize edebileceğiz ve nihayetinde yeryüzüne çıkaracağız. Bu proje neden bu kadar önemli? Çünkü su yaşamamızı sürdürmemizin en büyük destekçilerindedir” dedi.

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ARALIK 2022 VARACAK

Robot VIPER'ın, 2022 Aralık’ında Ay'ın güney bölgesine varması, hidrojen ve oksijen izleri için numune alması için dört aleti taşıması bekleniyor. NASA’nın Kaliforniya’daki Ames Araştırma Merkezi Robot VIPER'ın ilk 100 gün aktardığı verileri kullanarak Ay'ın ilk küresel su kaynakları haritasını oluşturacak.

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Son güncelleme: 07:07 - 26.10.2019
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