Nimet Abla’nın göz yaşartan sırrı! Vasiyeti bu pazar da yerine getirilecek

Nimet Abla’nın göz yaşartan sırrı! Vasiyeti bu pazar da yerine getirilecek

Türk iş insanları arasında yerini almış ve milli piyango tarihine damgasını vurmuş Melek Nimet Özden... Nam-ı diğer Nimet Abla... Nimet Abla'nın bugüne kadar bilmediğimiz bir yanı da Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük hayranı olması... Her yıl Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde mevlit okutan Nimet Abla’nın vasiyeti gereği bu yıl da sağlığında yaptırıp, kendi adını vermiş olduğu Hacı Nimet Özden Camii’nde 10 Kasım’da Ulu Önder için mevlit okutulacak.

1899 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Melek Nimet Özden, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük hayranıydı.

“ONUN SAYESİNDE BUGÜNLERİ YAŞIYORUZ”

1938 yılında Atatürk'ün ebediyete intikal etmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Nimet Abla, “Onun sayesinde bugünleri yaşıyoruz” diyordu.

1938’DEN BERİ KADAR ARALIKSIZ MEVLİT OKUTTU

Nimet Abla, 1978 yılında vefat edene kadar her yıl 10 Kasım’da Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde mevlit okuttu. Daha önce evinde mevlit okutan Nimet Abla, 1966’da yaptırdığı caminin faaliyete geçmesiyle de mevlit törenini buraya taşıdı.

VASİYET ETTİ

Vasiyetinde de Esentepe'de bulunan adını vermiş olduğu Hacı Hikmet Özden Camii'nde Atamızın ölüm yıldönümlerinde mevlit okutulmasını istedi.

PAZAR GÜNÜ ÖĞLE NAMAZINDAN ÖNCE

Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yıldönümünde de Hacı Hikmet Özden Camii'nde öğle namazından önce mevlit okutulacak.

“KURUMSAL HALE GETİREREK SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLADI”

Melek Nimet Özden'in vasiyetini yaşattıklarını belirten Hacı Nimet Özden Camii Şerifleri Vakfı Müdürü Güven Kuşcu, “1966 yılında camiyi hizmete açmaya mütakip ve 1971 yılında Hacı Nimet Özden Camii Şerifleri Vakfı'nı kurduğu zaman da vakıf senedine Atatürk'ün ölüm yıldönümlerinde her yıl mevlit okutulmasını yazarak kurumsal hale getirmiş ve sürekliliğini sağlamıştır” dedi.

Hacı Nimet Özden Camii Şerifleri Vakfı'yla ilgili de bilgi veren Kuşcu, vakfın amaçlarını şöyle anlattı: “İslam geleneklerine göre caminin ilelebet yaşamasını sağlamak, Müslümanların sükünet içinde ibadetlerini temin etmek, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek.”

NİMET ABLA MÜZESİ

Hacı Nimet Özden Camii avlusu içerisinde yer alan Nimet Abla Müzesi'nde ise Melek Nimet Özden'in kişisel eşyaları, fotoğrafları ve geçmişte hakkında çıkan haberler yer alıyor.

NİMET ABLA KİMDİR?

1899 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nimet Abla'nın asıl ismi Melek Nimet Özden'dir.

Eşi İsmail Bey'in 1928 yılında Eminönü Yeni Cami önünde tütüncü ve sarraflık dükkanında Türk Tayyare Cemiyeti'nin piyango biletlerini satmaya başlamasıyla Nimet Abla'nın da ilk biletçilik temelleri atılmış olur.

Eşi İsmail Bey, piyango biletlerinin baş bayisi olarak biletleri tanıtmak maksadıyla küçük esnaflara dağıtır. Satılan biletlerin paralarını tahsil edemeyince işletmesi büyük zarara uğrar ve kapatma noktasını getirir. Bu zor günlerde işin başına geçen Nimet Abla, Türk Tayyare Cemiyetinin müdürü Merhum Fikret Bey ile görüşüp cemiyetin bir numaralı bayilik anlaşmasını yapar.

1931 yılının yılbaşında satmış olduğu biletlerden 100 bin liralık büyük ikramiyenin kazanılması ününün artmasına neden oldu. Çok geçmeden insanlar Türkiye'nin çeşitli illerinden gelip Nimet Abla gişesinden bilet almaya başlamışlardır.

İlki 36 yaşında olmak üzere defalarca Hacca giden Nimet Abla, Atatürk hayranı bir kişiydi.

1963 yılının Ağustos ayında Şişli Esentepe'de kendi adını vermiş olduğu bir cami inşaatına başladı ve 1970 yılında biten camiyi hizmete açtı.

Yetmişli yılların başlarına kadar işinin başına gidip şans dağıtmaya çalışan Nimet Abla hastalanıp felç geçirince işinden ayrı kalır. Bir müddet felçli yaşayan Nimet Abla 28 Temmuz 1978 yılında vefat etti.