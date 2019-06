O gülüşü oyuncak bebeğe taşıdı

Tekirdağ'da yaşayan öğretmen Süreyya Ülkü Güler (32), down sendromlu kızı 3,5 yaşındaki İnci Su'nun gülüşünü, tasarladığı bebeklere taşıdı. Güler, 2018 Aralık ayından bu yana down sendromlu 200 oyuncak bebek yaptı. Güler, kızının gülüşünün her yere yayılması hayali gerçekleşene kadar İnci Su bebekleri yapmaya devam edeceğini belirtti.